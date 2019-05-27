КАРТА: На перекрестке Ахтри и Йыэ в центре Таллинна начинается масштабный ремонт

”Около перекрестка с улицей Ахтри будут закрыты обе полосы движения улицы Лоотси — как в порт, так и из него. Чтобы попасть в порт, можно воспользоваться ответвлением улицы Лоотси, которая будет временно двухсторонней. Также в порт можно попасть по улице Петроолеуми, а к 25 июня будет полностью открыта для движения и улица Уус-Садама”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Улица Йыэ закрыта для движения на отрезке от улицы Кару до перекрестка с улицей Ахтри. Пешеходам открыт проход с улицы Йыэ на улицу Ахтри и оттуда в торговый центр Nautica. Кроме этого, с другой стороны улицы Йыэ будет построен временный пешеходный проход, который соединит улицу Туукри и Кару.

Непосредственно перед перекрёстком будет закрыта часть улицы Ахтри со стороны торгового центра Nautica. Проехать через перекресток можно будет по противоположной стороне улицы Ахтри (направление в сторону Туукри), где будут открыты по одной полосе движения в обе стороны.