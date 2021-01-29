КАРТА | Мониторинг сточных вод: количество проб с большим содержанием вируса выросло

На основании мониторингового исследования сточных вод, проведенного Тартуским университетом, можно сказать, что распространение коронавируса в Эстонии стабильно высокое. При этом возросло количество проб с большим содержанием вируса.
Руководитель исследования профессор Танель Тенсон сказал, что в предыдущие недели индекс сточных вод снижался, но сейчас снова стал расти. ”Из этого можно сделать вывод, что, скорее всего, количество зараженных в определенных регионах Эстонии за это время выросло”, — сказал Тенсон.
Содержание вируса в пробах выше среднего практически по всей Эстонии, в связи с чем, по мнению Тенсона, унификация ограничений была полностью оправдана. ”Распространение вируса может сдержать только уменьшение близких контактов. Это одинаково важно во всех регионах Эстонии”, — отметил он.
Пробы сточной воды берутся каждую неделю во всех уездных центрах и городах с населением более 10 000 человек.
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