КАРТА | Места в Эстонии с прекрасной природой, от поездки в которые сейчас стоит воздержаться

Хорошая погода как магнит притягивает эстоноземельцев на улицу, причем многие хотят уехать из города на природу. Подальше от других людей, думают они… не тут-то было! Подобные мысли рождаются в голове у многих, поэтому многие леса и тропы битком забиты людьми — о какой дистанции тут может идти речь!
Поэтому мы составили карту с природными местами в Эстонии, где сейчас собирается уж чересчур много отдыхающих. Хотите съездить на выходных в одно из этих мест? Советуем выбрать другое направление, иначе вы можете создать опасность не только для своего здоровья, но и для здоровья других.
Если же вы все же решите попытать удачу и попасть в интересующее вас место, то вот небольшой совет, как понять, что туда лучше не соваться: если парковка забита машинами, поворачивайте назад.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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