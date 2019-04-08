КАРТА: Куда и когда будет двигаться праздничный огонь летнего праздника песни и танца

К этому событию создали карту маршрута праздничного огня, который за 33 дня пройдет всю Эстонию. На карте отмечены около 500 значимых мест, где огонь будет останавливаться.

”Приглашаем все общины, организации и содружества при подготовке к юбилейному празднику отмечать и приводить в порядок культурно значимые места своего родного края! По этому поводу, для того чтобы каждый смог стать частью праздника в юбилейном году песни и танца, приглашаем людей 4 мая на день уборки ”Сделаем”. В этом может помочь только что созданная карта маршрута праздничного огня, на которой можно найти много всего интересного и идеи для того, чтобы маршрут праздничного огня юбилейного праздника выглядел бы достойно”, сказал руководитель по коммуникации Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Стен Вейдебаум.

Художественные руководители XXVII Праздника песни и XX Праздника танца зажгут огонь юбилейного праздника 1 июня в Тарту, в парке Эстонского национального музея. А следующие 33 дня огонь, двигаясь по всей Эстонии, будет переходить из одного уезда в другой. Маршрут движения огня начнется на Сааремаа, и к вечеру 4 июля он прибудет в Таллинн, на стадион Калев, где в 19:00 часов начнется первое представление XX Праздника танца.

”Может это звучит невероятно, но за 33 дня огонь пройдет в Эстонии в общей сложности 4200 километров, то есть такое же расстояние, как от Таллинна до Лиссабона”, добавил Вейдебаум. Это будет самый длинный маршрут праздничного огня за все время, и все смогут принять в нем участие, помогая нести огонь в сторону Таллинна или приняв участие в дне уборке ”Сделаем”.