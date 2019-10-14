КАРТА: Изменилась организация движения на перекрестке Ахтри в центре Таллинна
В центре Таллинна в понедельник утром, 14 октября, была открыта для движения большая часть перекрестка Ахтри.
В центре Таллинна в понедельник утром, 14 октября, была открыта для движения большая часть перекрестка Ахтри.
”Жители Таллинна могли заметить, что в последние дни на перекрестке Ахтри шло активное строительство. Дело в том, что строители хотели как можно быстрее закончить работы по асфальтированию перекрестка. Благодаря этому, сегодня большая часть перекрестка Ахтри была открыта для движения. Теперь можно как повернуть с улицы Йыэ на улицу Ахтри, а так и проехать прямо на улицу Лоотси и выехать с порта по улице Лоотси на улицу Пронкси через улицу Йыэ”, сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
При этом закрытым остается часть улицы Туукри около перекрестка Ахтри и проезд с улицы Ахтри на улицу Туукри, а также с улицы Туукри на улицу Рейди.
Управа района Кесклинн просит всех участников дорожного движения следовать временным знакам организации движения и быть особенно внимательными в районе улицы Рейди.
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