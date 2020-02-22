КАРТА | Из-за шторма по всей Эстонии остались без электричества более 6000 домохозяйств

По сообщению Elektrilevi, по состоянию на 16 часов были без электричества 6164 домохозяйства. Больше всего домохозяйств — 2402 — было обесточено на Сааремаа. Во всех случаях речь идет о перебоях из-за повреждений, которые вызваны экстремальными погодными условиями.
"В случае стихийных бедствий или штормов, которые относятся к категории чрезвычайных ситуаций, мы устраняем сбои в электроснабжении в течение 72 часов после окончания чрезвычайной ситуации", — значится на сайте Elektrilevi.
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