КАРТА | Из-за ремонтных работ столичный автобус номер 3 будет направлен в объезд

На время изменений остановка ”Кунгла” будет временно перенесена с улицы Теэстузе на улицу Вольта, ближе к перекрестку улиц Вольта и Теэстузе. Остановка ”Каламая” временно будет находиться на улице Вана-Каламая, через дорогу от бани Kalma.

В этот период автобусный маршрут номер 3 будет поворачивать с ул. Теэстузе направо на ул. Вольта, оттуда он повернет налево — на ул. Копли. С улицы Копли он совершит поворот налево, на ул. Коцебу и оттуда выедет на ул. Вана-Каламая и продолжит движение по обычному маршруту по ул. Нийне.

Изменение маршрута обусловлено аварийными работами в районе ул. Теэстузе 5/1 и будет действовать вплоть до их завершения на этой неделе.

Временное изменение автобусного маршрута номер 3

• Маршрут: улицы Теэстузе, Вольта, Копли, Коцебу, Вана-Каламая, Нийне

• Остановки: на время изменений маршрута остановка ”Кунгла” расположена на ул. Вольта, остановка ”Каламая” — на ул. Вана-Калама

Таллиннская горуправа