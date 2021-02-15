КАРТА | Из-за ремонтных работ столичный автобус номер 3 будет направлен в объезд

С начала рабочего дня 16 февраля из-за работ по ликвидации последствий аварии на ул. Теэстузе (участок между остановками ”Кунгла” и ”Каламая”) автобусный маршрут номер 3, ведущий по направлению к Веэренни, будет направлен в объезд.
На время изменений остановка ”Кунгла” будет временно перенесена с улицы Теэстузе на улицу Вольта, ближе к перекрестку улиц Вольта и Теэстузе. Остановка ”Каламая” временно будет находиться на улице Вана-Каламая, через дорогу от бани Kalma.
В этот период автобусный маршрут номер 3 будет поворачивать с ул. Теэстузе направо на ул. Вольта, оттуда он повернет налево — на ул. Копли. С улицы Копли он совершит поворот налево, на ул. Коцебу и оттуда выедет на ул. Вана-Каламая и продолжит движение по обычному маршруту по ул. Нийне.
Изменение маршрута обусловлено аварийными работами в районе ул. Теэстузе 5/1 и будет действовать вплоть до их завершения на этой неделе.
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