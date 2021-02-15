15.02.2021, 17:23

КАРТА | Из-за ремонтных работ столичный автобус номер 3 будет направлен в объезд

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Teetööd Tartus Turu tänaval
Teetööd Tartus Turu tänavalFoto: Helena Pass

С начала рабочего дня 16 февраля из-за работ по ликвидации последствий аварии на ул. Теэстузе (участок между остановками ”Кунгла” и ”Каламая”) автобусный маршрут номер 3, ведущий по направлению к Веэренни, будет направлен в объезд.

На время изменений остановка ”Кунгла” будет временно перенесена с улицы Теэстузе на улицу Вольта, ближе к перекрестку улиц Вольта и Теэстузе. Остановка ”Каламая” временно будет находиться на улице Вана-Каламая, через дорогу от бани Kalma.

В этот период автобусный маршрут номер 3 будет поворачивать с ул. Теэстузе направо на ул. Вольта, оттуда он повернет налево — на ул. Копли. С улицы Копли он совершит поворот налево, на ул. Коцебу и оттуда выедет на ул. Вана-Каламая и продолжит движение по обычному маршруту по ул. Нийне.

Изменение маршрута обусловлено аварийными работами в районе ул. Теэстузе 5/1 и будет действовать вплоть до их завершения на этой неделе.

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Временное изменение автобусного маршрута номер 3

• Маршрут: улицы Теэстузе, Вольта, Копли, Коцебу, Вана-Каламая, Нийне

• Остановки: на время изменений маршрута остановка ”Кунгла” расположена на ул. Вольта, остановка ”Каламая” — на ул. Вана-Калама

Таллиннская горуправа
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