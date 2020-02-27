КАРТА | Из-за опасности обвала в Таллинне на два месяца закрывают участок оживленной трассы

Завтра вечером, 28 февраля, AS Tallinna Vesi начнет ремонт потенциально аварийного участка канализации на отрезке Кадака теэ между улицами Тяхеторни и Мяэпеалзе. Это повлечет за собой изменения в организации дорожного движения. Грузовой транспорт будет направлен в объезд, открытым для движения останется одно направление дороги. Водителей просят по возможности избегать движения на этом участке Кадака теэ.
«По оценкам экспертов предприятия Tallinna Vesi состояние железобетонных канализационных труб аварийно опасное, поэтому было принято решение направить в объезд грузовой транспорт и обратиться к Tallinna Vesi, чтобы предприятие срочно приступило к ремонтным работам. Для общественного и прочего транспорта открытым останется одно направление дороги, на участке, под которым не пролегает трасса канализационных труб и нет опасности обвала. Несмотря на это, просим избегать этого участка Кадака теэ», - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа.
С 28 февраля до 13 марта для проведения подготовительных к ремонту работ каждый вечер с 19 часов до 7 утра на Кадака теэ будет закрываться направление в сторону улицы Мяэпеалзе участками протяженностью по 100-200 метров. С 14 марта по 10 апреля будут проведены ремонтные работы участка канализации, в это время одна часть Кадака теэ на отрезке между улицами Тяхеторни и Мяэпеалзе будет закрыта круглосуточно. Для движения останется открытой одна полоса, движение будут координировать регулировщики.
«Наибольшей опасностью для участников движения является возможное появление провала над аварийным участком канализации, его глубина может составлять до полуметра. В таком случае отрезок дороги будет полностью закрыт, а общественный транспорт направлен в объезд. Помимо этого, плохое состояние канализационных труб грозит нарушением оттока сточных вод от жилых районов Нымме и Сауэ, если образуется провал», - добавил Рюйтельмаа. Через аварийно опасный коллектор сточные воды примерно половины района Нымме, а также Лаагри, Сауэ и Саку поступают на очистную станцию Пальяссааре.
Производственный директор предприятия Tallinna Vesi Александр Тимофеев заверил, что необходимо срочно провести ремонт, чтобы обеспечить работу канализации для большого числа населения. «В связи с небольшим количеством осадков, которые значительно увеличили бы нагрузку на трубы, сейчас лучшее время для проведения работ», - добавил Тимофеев. Работы будут осуществляться без полного вскрытия трубопровода, чтобы как можно меньше нарушить дорожное движение. Tallinna Vesi сделает все зависящее от предприятия, чтобы работы как можно меньше потревожили горожан и приносит извинения за возможные неудобства.
Вице-мэр Андрей Новиков отметил, что город проследит за тем, чтобы необходимые работы были проведены Tallinna Vesi как можно более оперативно, а регулировка движения, безопасность и функционирование канализации были обеспечены. Несмотря на это, в связи с большим объемом работ, для их проведения потребуется около двух месяцев.
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