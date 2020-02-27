КАРТА | Из-за опасности обвала в Таллинне на два месяца закрывают участок оживленной трассы

«Наибольшей опасностью для участников движения является возможное появление провала над аварийным участком канализации, его глубина может составлять до полуметра. В таком случае отрезок дороги будет полностью закрыт, а общественный транспорт направлен в объезд. Помимо этого, плохое состояние канализационных труб грозит нарушением оттока сточных вод от жилых районов Нымме и Сауэ, если образуется провал», - добавил Рюйтельмаа. Через аварийно опасный коллектор сточные воды примерно половины района Нымме, а также Лаагри, Сауэ и Саку поступают на очистную станцию Пальяссааре.

Производственный директор предприятия Tallinna Vesi Александр Тимофеев заверил, что необходимо срочно провести ремонт, чтобы обеспечить работу канализации для большого числа населения. «В связи с небольшим количеством осадков, которые значительно увеличили бы нагрузку на трубы, сейчас лучшее время для проведения работ», - добавил Тимофеев. Работы будут осуществляться без полного вскрытия трубопровода, чтобы как можно меньше нарушить дорожное движение. Tallinna Vesi сделает все зависящее от предприятия, чтобы работы как можно меньше потревожили горожан и приносит извинения за возможные неудобства.

Вице-мэр Андрей Новиков отметил, что город проследит за тем, чтобы необходимые работы были проведены Tallinna Vesi как можно более оперативно, а регулировка движения, безопасность и функционирование канализации были обеспечены. Несмотря на это, в связи с большим объемом работ, для их проведения потребуется около двух месяцев.

Таллиннская горуправа