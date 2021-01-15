КАРТА | Исследование: в праздничный период люди разнесли коронавирус по всей Эстонии

Карта исследования показывает, что ситуация в некоторых регионах улучшилась, но в целом коронавируса в пробах сточных вод стало больше, это говорит об увеличении числа инфицированных.

Руководитель исследования профессор Танель Тенсон сообщил, что уровень распространения вируса по-прежнему выше, чем был перед праздниками.

"По сравнению с прошлой неделей на сегодняшней карте обращают на себя внимания несколько регионов с более низким уровнем концентрации вируса. Но в среднем ситуация в Эстонии характеризуется сохранением высокого уровня распространения COVID-19", — пояснил Тенсон.

"Поездки людей в праздничный период разнесли инфекцию по всей Эстонии, поэтому лучший способ затормозить ее распространение — ограничить свой круг общения и, по возможности, воздержаться от путешествий внутри страны".

Мониторинг сточных вод дает более раннюю информацию для оценки распространения вируса, то есть до случаев его клинического проявления. Целью исследования является выявление скрытых очагов и наблюдение за динамикой вспышек.

"То, что проявляется на сегодняшней карте, получит отражение в статистике заболеваемости через неделю или две", — сказал Тенсон.

Анализы сточных вод берутся каждую неделю во всех уездных центрах и городах с населением свыше 10 000 человек.

Интерактивную карту можно найти здесь.

Tartu ülikool









Зеленый цвет: менее 100 вирусов на миллилитр

Желтый цвет: от 100 до 200 вирусов на миллилитр

Красный цвет: более 2000 вирусов на миллилитр

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!