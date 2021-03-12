КАРТА | Исследование: распространение COVID-19 в Эстонии достигло плато

Результаты исследования сточных вод, взятых учеными Тартуского университета на этой неделе, показывают, что содержание коронавируса в пробах сточных вод практически всех крупных городов Эстонии остается высоким.
Согласно результатам исследования, инфицирование достигло очень высокого плато, пишет rus.err.
"Это увеличение отражается на общих показателях инфицирования и, к сожалению, на числе нуждающихся в госпитализации пациентов. Надо быть готовыми к тому, что в ближайшее время эти показатели не снизятся. Хорошо, если мы достигнем стабилизации", — сказал руководитель исследования, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон.
"Проблемными местами по-прежнему остаются Ида-Вирумаа и Харьюмаа, хотя вирус широко распространился по всей Эстонии", — сказал он.
Пробы сточных вод собирают в начале каждой недели во всех уездных центрах и в городах с населением более 10 000 жителей.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Многих удивят эти данные о скандинавской ходьбе
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Примерзли к стеклу дворники? Секрет, о котором никто не знает
Почему не каждый может подхватить коронавирус?