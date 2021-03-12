КАРТА | Исследование: распространение COVID-19 достигло очень высокого плато

Результаты исследования сточных вод, взятых учеными Тартуского университета на этой неделе, показывают, что содержание коронавируса в пробах сточных вод практически всех крупных городов Эстонии остается высоким.
Согласно результатам исследования, инфицирование достигло очень высокого плато, пишет rus.err.
"Это увеличение отражается на общих показателях инфицирования и, к сожалению, на числе нуждающихся в госпитализации пациентов. Надо быть готовыми к тому, что в ближайшее время эти показатели не снизятся. Хорошо, если мы достигнем стабилизации", — сказал руководитель исследования, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон.
"Проблемными местами по-прежнему остаются Ида-Вирумаа и Харьюмаа, хотя вирус широко распространился по всей Эстонии", — сказал он.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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