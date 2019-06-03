КАРТА И ГРАФИКИ | Консервативные партии более популярны в бедных регионах Эстонии с сокращающимся населением

Эстонская консервативная народная партия (EKRE). На подъеме. Показывает на выборах все более хорошие результаты. На сегодняшний день заняла в эстонской политике уверенное место. Но нужно заметить, что социальная база сокращается. Наиболее популярна EKRE в тех малонаселенных регионах страны, где число жителей сокращается быстрее всего, где доходы у людей низкие. Если ближайшее будущее у партии ясное, то в отдаленной перспективе — вряд ли.
Социал-демократы. Результаты разнятся. За болезненным поражением следует большой успех, что не делает, однако, тенденции. Для многих избирателей СДПЭ — это партия второго выбора. Однако сильное руководство и твердый курс могут уже и сейчас принести социал-демократам поддержку на уровне 20%.
«Исамаа». Считается, что партия вышла на последних выборах победителем, потому что смогла увеличить поддержку до 11%, но на самом деле повода для радости мало.
Проблема «Отечества» состоит в том, что в политике партия находится между реформистами и EKRE, и ей в таком соседстве трудно найти свое лицо. К тому же «Отечество» - политическая сила со стареющим электоратом, среди молодежи ее поддержка невелика.
Есть ли в Рийгикогу место для новых партий? Законодательство дает реальную возможность для представительства в парламенте 5-6 партий. Кто может нынешним пяти составить компанию? По всей видимости, есть место для либеральной силы, коей пыталась быть Eesti 200. На нынешних выборах ей не хватило чуть-чуть. Если бы ей удалось завоевать некоторую поддержку среди русских, то это укрепило бы ее позиции.
Вторая партия с потенциалом прохождения в парламент — Зелёные. В Западной Европе они популярны, эта волна может докатиться и до нас. В Эстонии ни у одной партии нет в программе радикально левых экономических взглядов, а они могут найти отклик у избирателя.