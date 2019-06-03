КАРТА И ГРАФИКИ | Консервативные партии более популярны в бедных регионах Эстонии с сокращающимся населением

Длительный цикл Эстонской политики характеризует уверенный рост одних партий и падение других. Главная причина — смена поколений. Каждые четыре года (каждый избирательный цикл) в эстонии умирает 60 000 человек, в основном пожилых, которые помнят советские времени. Приходит новое поколение, создавшее уже семью, взявшее жилищные кредиты и ставшая интерсоваться политикой. Поэтому можно сказать, что за каждый цикл по выборам Рийгикогу, меняется примерно 10 процентов электората. Что ждет эстонские партии к следующим парламентским выборам?

Реформисты. Партия с твёрдой идеологией, дела у которой идут в гору. Нахождение в оппозиции — не знак слабости, скорее наоборот. Утверждать, что на следующих выборах реформисты поставят рекорд трудно, но если нынешний тренд продолжится, то реформисты способны взять свои 30-40 мест.

Центристы. После неудачных последних выборов в европарламент развернулась дискуссия о том, оправдана была коалиция c EKRE и многое другое. Но анализ результатов выборов показывает, что Центристская партия достигла своего пика десять лет назад, и с тех пор скользит потихоньку вниз.

На результаты центристов видимо негативно влияет постоянное улучшение жизни в Эстонии, что сокращает число недовольных. Также будет снижать возможности центристов новый игрок на протестном поле — EKRE.