03.06.2019, 21:10

КАРТА И ГРАФИКИ | Консервативные партии более популярны в бедных регионах Эстонии с сокращающимся населением

 (1)
Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
EST
КАРТА И ГРАФИКИ | Консервативные партии более популярны в бедных регионах Эстонии с сокращающимся населением
Delfi

Лучше всего с поддержкой избирателей дела обстоят у Партии реформ, популярность Центристской партии падает, у EKRE причин для беспокойства нет, социал-демократам нужно реализовать свой потенциал, а вот у «Отечества» дела неважно.

Длительный цикл Эстонской политики характеризует уверенный рост одних партий и падение других. Главная причина — смена поколений. Каждые четыре года (каждый избирательный цикл) в эстонии умирает 60 000 человек, в основном пожилых, которые помнят советские времени. Приходит новое поколение, создавшее уже семью, взявшее жилищные кредиты и ставшая интерсоваться политикой. Поэтому можно сказать, что за каждый цикл по выборам Рийгикогу, меняется примерно 10 процентов электората. Что ждет эстонские партии к следующим парламентским выборам?

Реформисты. Партия с твёрдой идеологией, дела у которой идут в гору. Нахождение в оппозиции — не знак слабости, скорее наоборот. Утверждать, что на следующих выборах реформисты поставят рекорд трудно, но если нынешний тренд продолжится, то реформисты способны взять свои 30-40 мест.

Центристы. После неудачных последних выборов в европарламент развернулась дискуссия о том, оправдана была коалиция c EKRE и многое другое. Но анализ результатов выборов показывает, что Центристская партия достигла своего пика десять лет назад, и с тех пор скользит потихоньку вниз.

На результаты центристов видимо негативно влияет постоянное улучшение жизни в Эстонии, что сокращает число недовольных. Также будет снижать возможности центристов новый игрок на протестном поле — EKRE.

Эстонская консервативная народная партия (EKRE). На подъеме. Показывает на выборах все более хорошие результаты. На сегодняшний день заняла в эстонской политике уверенное место. Но нужно заметить, что социальная база сокращается. Наиболее популярна EKRE в тех малонаселенных регионах страны, где число жителей сокращается быстрее всего, где доходы у людей низкие. Если ближайшее будущее у партии ясное, то в отдаленной перспективе — вряд ли.

Социал-демократы. Результаты разнятся. За болезненным поражением следует большой успех, что не делает, однако, тенденции. Для многих избирателей СДПЭ — это партия второго выбора. Однако сильное руководство и твердый курс могут уже и сейчас принести социал-демократам поддержку на уровне 20%.

«Исамаа». Считается, что партия вышла на последних выборах победителем, потому что смогла увеличить поддержку до 11%, но на самом деле повода для радости мало.
Проблема «Отечества» состоит в том, что в политике партия находится между реформистами и EKRE, и ей в таком соседстве трудно найти свое лицо. К тому же «Отечество» - политическая сила со стареющим электоратом, среди молодежи ее поддержка невелика.

Есть ли в Рийгикогу место для новых партий? Законодательство дает реальную возможность для представительства в парламенте 5-6 партий. Кто может нынешним пяти составить компанию? По всей видимости, есть место для либеральной силы, коей пыталась быть Eesti 200. На нынешних выборах ей не хватило чуть-чуть. Если бы ей удалось завоевать некоторую поддержку среди русских, то это укрепило бы ее позиции.

Вторая партия с потенциалом прохождения в парламент — Зелёные. В Западной Европе они популярны, эта волна может докатиться и до нас. В Эстонии ни у одной партии нет в программе радикально левых экономических взглядов, а они могут найти отклик у избирателя.

Читайте также:
Читайте также: