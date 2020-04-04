КАРТА И ГРАФИКИ: Как коронавирус распространяется по миру



Что касается Эстонии, то за последние сутки в Эстонии прибавилось 58 больных коронавирусом, один человек умер.

За последние сутки в Эстонии было сделано 810 тестов на вирус COVID-19, из которых 58 анализов показали положительный результат. По данным регистра народонаселения больше всего новых случаев коронавируса диагностировано на Сааремаа (36), Харьюмаа (9), Ида-Вирумаа (4), Тартумаа (2) и Пярнумаа (2). В Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Валгамаа и Вильяндимаа добавилось по одному позитивному случаю, и точные данные одного заболевшего сейчас выясняются.

В Эстонии в общей сложности был сделан 19 091 тест, из них 1018, т.е. 5% показали позитивный результат.

По состоянию на утро 4 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 113 пациентов, 20 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 59 человек. Из-за вируса COVID-19 скончались 13 человек.

По результатам анализов больше всего заразившихся в возрастной группе 45-49 лет (11%) и 50-54 года (10%), а также в возрастной группе 55-59 лет (10%).