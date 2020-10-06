КАРТА И ГРАФИК | Заболеваемость коронавирусом по уездам: впереди Ида-Вирумаа и Вырумаа
Представляем вам статистику заболеваемости коронавирусом по уездам Эстонии в относительных цифрах — с учетом численности населения.
Представляем вам статистику заболеваемости коронавирусом по уездам Эстонии в относительных цифрах — с учетом численности населения.
По всей Эстонии основной показатель — число заболевших за 14 дней на 100 000 населения — остается в последние дни в пределах между 50 и 55.
Если смотреть по уездам, то самый высокий уровень заболеваемости в Ида-Вирумаа (128,9) и Вырумаа (112,9). В столичном регионе (Харьюмаа) этот показатель составляет 51,7.
В апреле на Сааремаа, попавшем в эпицентр первой волны коронавируса данный показатель зашкаливал за 900: 4 апреля на острове с население 33 000 человек в течение 14 дней было зарегистрировано 302 инфицированных.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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