06.10.2020, 21:44

КАРТА И ГРАФИК | Заболеваемость коронавирусом по уездам: впереди Ида-Вирумаа и Вырумаа


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КАРТА И ГРАФИК | Заболеваемость коронавирусом по уездам: впереди Ида-Вирумаа и Вырумаа
Argo Ingver

Представляем вам статистику заболеваемости коронавирусом по уездам Эстонии в относительных цифрах — с учетом численности населения.

По всей Эстонии основной показатель — число заболевших за 14 дней на 100 000 населения — остается в последние дни в пределах между 50 и 55.

Если смотреть по уездам, то самый высокий уровень заболеваемости в Ида-Вирумаа (128,9) и Вырумаа (112,9). В столичном регионе (Харьюмаа) этот показатель составляет 51,7.

В апреле на Сааремаа, попавшем в эпицентр первой волны коронавируса данный показатель зашкаливал за 900: 4 апреля на острове с население 33 000 человек в течение 14 дней было зарегистрировано 302 инфицированных.

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