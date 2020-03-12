КАРТА И ГРАФИК | В Европе осталась одна страна без коронавируса

Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. В Эстонии — 17 инфицированных.