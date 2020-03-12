12.03.2020, 16:51

КАРТА И ГРАФИК | В Европе осталась одна страна без коронавируса

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данные за 12 марта
EST

Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. В Эстонии — 17 инфицированных.

Данные представлены согласно ВОЗ. Сейчас коронавирусом уже заразилось более 126 000 человек. Смотрите график!

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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