КАРТА и ГРАФИК | По всему миру коронавирусом заразилось более 89 000 человек

Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии.
Данные представлены согласно ВОЗ. Всего заразилось 89 074 человек. Смотрите график!
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