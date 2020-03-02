02.03.2020, 12:23

КАРТА и ГРАФИК | По всему миру коронавирусом заразилось более 89 000 человек

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Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии.

Данные представлены согласно ВОЗ. Всего заразилось 89 074 человек. Смотрите график!

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