КАРТА и ГРАФИК | Коронавирус распространяется по Европе, число больных в мире превысило 90 тысяч человек

Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии. В Эстонии пока что выявлено 2 случая.
Данные представлены согласно ВОЗ. Сейчас коронавирусом уже заразилось более 93 000 человек. Смертность сохраняется на уровне 3,4%. Смотрите график!
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