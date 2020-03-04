04.03.2020, 12:30

КАРТА и ГРАФИК | Коронавирус распространяется по Европе, число больных в мире превысило 90 тысяч человек

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данные за 4 марта
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Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии. В Эстонии пока что выявлено 2 случая.

Данные представлены согласно ВОЗ. Сейчас коронавирусом уже заразилось более 93 000 человек. Смертность сохраняется на уровне 3,4%. Смотрите график!

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