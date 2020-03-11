КАРТА и ГРАФИК | Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 120 000 человек

Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии. В Эстонии уже выявлено 13 случаев.
Данные представлены согласно ВОЗ. Сейчас коронавирусом уже заразилось более 119 000 человек. Смотрите график!
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
«С 8 марта, парни!»: Гордон поздравила Жорина и Пригожина
Учитель высказался об умершем в Москве шахматном вундеркинде
Не поверите: манипуляции с лотками для яиц
Внучка Лукашенко пошутила про деда и покорила зал