06.03.2020, 12:15

КАРТА и ГРАФИК | Число зараженных коронавирусом в мире превысило 98 тысяч человек. Из них более 55 тысяч выздоровели

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данные за 6 марта
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Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии. В Эстонии уже выявлено 10 случаев.

Данные представлены согласно ВОЗ. Сейчас коронавирусом уже заразилось более 98 000 человек. Смертность сохраняется на уровне 3,4%. Смотрите график!

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