КАРТА и ГРАФИК | Число зараженных коронавирусом в мире превысило 98 тысяч человек. Из них более 55 тысяч выздоровели

Данные представлены согласно ВОЗ. Сейчас коронавирусом уже заразилось более 98 000 человек. Смертность сохраняется на уровне 3,4%. Смотрите график!

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