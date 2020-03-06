КАРТА и ГРАФИК | Число зараженных коронавирусом в мире превысило 98 тысяч человек. Из них более 55 тысяч выздоровели

Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии. В Эстонии уже выявлено 10 случаев.
Данные представлены согласно ВОЗ. Сейчас коронавирусом уже заразилось более 98 000 человек. Смертность сохраняется на уровне 3,4%. Смотрите график!
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