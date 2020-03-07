КАРТА и ГРАФИК | Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 000 человек

Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии. В Эстонии уже выявлено 10 случаев.
Данные представлены согласно ВОЗ. Сейчас коронавирусом уже заразилось более 100 000 человек. Смотрите график!
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