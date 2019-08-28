КАРТА | Эстонец в Бразилии: президент сделал из пожаров в лесах Амазонки дипломатическое событие

"Относительно этого нет единого мнения, был ли причиной погружения всего Сан-Паулу во тьму пожар в лесах Амазонки или с ним не было никакой связи", — отметил Милт.

По словам Милта, из-за сегодняшней ситуации беспокоятся главным образом фермеры, которых зачастую считают ответственными за вырубку, и ждут, как президент разрешит ситуацию.

"Относительно политики бразильцы разделились на две группы, но президент уже теряет популярность и среди своих сторонников, потому что сделал из происходящих каждый год лесных пожаров дипломатическое событие, которое может навредить Бразилии", — сказал Милт.

В бушующих сейчас лесных пожарах правоэкстремистский президент Жаир Болсонару обвиняет неправительственные организации, которые хотят навредить его правительству.

Его также резко критиковали на международном уровне, что он недостаточно действует, чтобы остановить уничтожающие леса Амазонки пожары. Болсонару, которые скептически настроен относительно проблем окружающей среды, раньше находил, что дождевые леса — лишь препятствие для промышленности и сельского хозяйства.

"Сторонники президента считают, что всемирное беспокойство из-за лесов Амазонки — это попытка забрать дождевые леса у бразильцев. Амазонка как будто не принадлежит никому, но в то же время ею владеют все", — сказал Милт.