КАРТА | Дорожный ремонт в Кристийне вызовет изменения в движении

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, этим летом в Таллинне будут интенсивно ремонтировать внутриквартальные улицы. ”Восстановительный ремонт улицы Сеэби будет осуществляться на отрезке между Сеэби,8 и Сеэби,19.

В ходе строительных работ обновят асфальто-бетонное покрытие проезжей части, заменят разрушенные бордюры и приведут в порядок находящиеся на данном отрезке горловины люков. Стоимость строительных работ по договору составляет 246 000 евро, объект будет готов в сентябре”, — пояснил Кландорф.

Согласно пояснениям старейшины Кристийне Яануса Рийбе, перед началом работ были проведены встреча с жителями данного микрорайона и инфочас, на которых представили проект и план работ.

”Речь идет об активно развивающемся и меняющемся квартале в нашем районе, куда в последние годы переехало много новых жителей, где построены несколько новых многоквартирных домов, так что запланированный ремонт дороги необходим. Мы получили обширную обратную связь от жителей, и я верю, что в результате работ здесь повысится и безопасность дорожного движения”, — сказал Рийбе.

”Во время связанных со строительством работ движение по данному отрезку будет затруднено, поэтому просим всех соблюдать временные знаки”, — добавил Рийбе.

Управа Кристийне