26.06.2019, 20:30

КАРТА | Департамент переносит две камеры слежения за скоростью. Смотрите, куда!


rus.delfi.ee
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Kiiruskaamera Libatses Pärnu maanteel
Kiiruskaamera Libatses Pärnu maanteelFoto: Sven Arbet

Департамент шоссейных дорог сообщает, что в течение этой недели будут перенесены две камеры слежения за скоростью.

Две камеры в связи с дорожными работами на 142,2–146,9 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа будут в течение недели перенесены на новое место.

Одна из камер расположится на 3,3 км шоссе Раквере-Хальяла в направлении Хальяла-Раквере, другая — на 35,9 км шоссе Таллинн-Палдиски в направлении Таллинн-Палдиски.

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