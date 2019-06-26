26.06.2019, 20:30
КАРТА | Департамент переносит две камеры слежения за скоростью. Смотрите, куда!
Департамент шоссейных дорог сообщает, что в течение этой недели будут перенесены две камеры слежения за скоростью.
Департамент шоссейных дорог сообщает, что в течение этой недели будут перенесены две камеры слежения за скоростью.
Две камеры в связи с дорожными работами на 142,2–146,9 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа будут в течение недели перенесены на новое место.
Одна из камер расположится на 3,3 км шоссе Раквере-Хальяла в направлении Хальяла-Раквере, другая — на 35,9 км шоссе Таллинн-Палдиски в направлении Таллинн-Палдиски.
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