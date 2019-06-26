КАРТА | Департамент переносит две камеры слежения за скоростью. Смотрите, куда!

Две камеры в связи с дорожными работами на 142,2–146,9 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа будут в течение недели перенесены на новое место.

Одна из камер расположится на 3,3 км шоссе Раквере-Хальяла в направлении Хальяла-Раквере, другая — на 35,9 км шоссе Таллинн-Палдиски в направлении Таллинн-Палдиски.