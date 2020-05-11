11.05.2020, 11:37
КАРТА | Автобусы маршрута 16 направятся в объезд и 13 мая
В связи со строительными работами на перекрестке улиц Веэренни и Херне с начала и до конца рабочего дня 13 мая автобусы, следующие маршрутом 16 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ, будут направлены в объезд.
В направлении Вяйке-Ыйсмяэ:
- маршрут: по улицам Техника, Вана-Лыуна, Херне, Веэренни;
- остановки: временная остановка ”Варре” на ул. Техника после перекрестка с ул. Веэренни;
- убрана остановка ”Ыйлме” на ул. Веэренни.
В направлении Таллинн-Вяйке:
- маршрут: по улицам Веэренни, Татари, Вана-Лыуна, Техника;
- остановки: временная остановка ”Веэренни” на ул. Вана-Лыуна на месте остановок автобусов 3, 28 39 и 73, дополнительная остановка ”Винеэри” на ул. Вана-Лыуна;
- убрана остановка ”Ыйлме” на ул. Веэренни.
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