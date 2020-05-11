КАРТА | Автобусы маршрута 16 направятся в объезд и 13 мая

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В связи со строительными работами на перекрестке улиц Веэренни и Херне с начала и до конца рабочего дня 13 мая автобусы, следующие маршрутом 16 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ, будут направлены в объезд.