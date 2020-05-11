11.05.2020, 11:37

КАРТА | Автобусы маршрута 16 направятся в объезд и 13 мая


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Foto on illustreeriv.Foto: Rauno Volmar

В связи со строительными работами на перекрестке улиц Веэренни и Херне с начала и до конца рабочего дня 13 мая автобусы, следующие маршрутом 16 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ, будут направлены в объезд.

В направлении Вяйке-Ыйсмяэ:

  • маршрут: по улицам Техника, Вана-Лыуна, Херне, Веэренни;
  • остановки: временная остановка ”Варре” на ул. Техника после перекрестка с ул. Веэренни;
  • убрана остановка ”Ыйлме” на ул. Веэренни.

В направлении Таллинн-Вяйке:

  • маршрут: по улицам Веэренни, Татари, Вана-Лыуна, Техника;
  • остановки: временная остановка ”Веэренни” на ул. Вана-Лыуна на месте остановок автобусов 3, 28 39 и 73, дополнительная остановка ”Винеэри” на ул. Вана-Лыуна;
  • убрана остановка ”Ыйлме” на ул. Веэренни.

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