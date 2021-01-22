КАРТА | Анализ сточных вод показывает: коронавирус в Эстонии не сдает свои позиции

Мониторинг сточных вод дает более раннюю информацию для оценки распространения вируса, то есть до случаев его клинического проявления. Целью исследования является выявление скрытых очагов и наблюдение за динамикой вспышек.

Руководитель исследования, профессор Тартуского университета Танель Тенсон говорит, что по сравнению с прошлой неделей, количество вируса в пробах приближается к среднему уровню. Это значит, что становится меньше округов как с очень маленьким, так и с очень большим уровнем заражения.

"Результаты исследования показывают, что заразных людей довольно много по всей Эстонии, поэтому нужно по-прежнему избегать близких контактов и использовать все другие вспомогательные средства для уменьшения риска заражения", — подчеркнул профессор.

Единственные округи, где показатель частиц вируса в воде находится в "зеленой категории" — не больше ста частиц в миллилитре — это Вильянди и Курессааре.

Анализы сточных вод берутся каждую неделю во всех уездных центрах и городах с населением свыше 10 000 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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