КАРТА | Аэропорт-порт. Смотрите, как будет пролегать новый маршрут трамвайной ветки в Таллинне

По словам вице-мэра Андрея Новикова, учитывая имеющуюся инфраструктуру, возможно обеспечить сообщение между аэропортом, Rail Balticа и Старым портом.

Маршрут пройдет с улицы Гонсиори на улицу Лайкмаа, и после пересечения Нарва мнт., выйдет на улицу Хобуяама. Через улицу Ахтри, пересекая улицу Лаэва, выйдет на улицу Куунари, а затем, по улице Кай пассажиров доставят до терминала А. Там маршрут повернет обратно — будет пролегать по улице Лооги и улице Румби, затем по улице Курси дойдет до Пыхья пст., и оттуда выйдет на Мере пст., где будет соединен с уже имеющимися трамвайными линиями.

С отрезком нового маршрута можно ознакомиться и на карте.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, это прекрасный пример рачительного планирования городской транспортной системы, а также того, как отдельная инвестиция в инфраструктуру отражается на местных самоуправлениях.

”Если поездом мы сможем воспользоваться лишь во второй половине этого десятилетия, то благодаря проекту Rail Balticа и Фонду объединения Европы Таллинн уже сейчас сможет развивать городской транспорт и объединить все местные, имеющие общеевропейское значение транспортные узлы, — сказал Таави Аас. — Уже в 2017 году мы начали ездить в аэропорт трамваем, а теперь, спустя несколько лет, сможем добраться трамваем в порт. Юлемисте является узловой точкой для основных видов транспорта — тут и трамваи, и поезда, и самолеты, и вскоре, в некотором смысле, добавятся и паромы”.

”С окончанием режима чрезвычайной ситуации ожидаем восстановления популярности Таллинна как крупнейшего туристического объекта Эстонии, — добавил Аас. — Налаженное сообщение между горхоллом, Балтийским вокзалом, центром города и Юлемисте позволит горожанам и туристам быстро и удобно добраться до таллиннских достопримечательностей и жемчужины — Старого города”.

На данный момент Таллинн составил условия проектирования и благодаря этому может двигаться дальше — разработать предварительный проект и подготовиться к конкурсу поставки.

В мае этого года будет объявлен конкурс предложений поставки по предварительному проекту. В 2021 году начнется проектирование маршрута, а строительство запустят в 2022 году. Исходя из первоначального графика, работы будут завершены в конце 2023 года. Стоимость строительства трамвайных путей, по предварительной оценке, составит 15-20 млн евро.