Каршеринг ли от CityBee — полный анализ цен и развеивание мифов

Юрий Богданов переквалифицировался из читателя RusDelfi в корреспондента, чтобы сесть за руль Fiat 500 и исследовать все подводные камни каршеринга от CityBee.
Я по специальности программист, а поэтому новые технологические штучки меня всегда привлекают, одной из них и оказался каршеринг от CityBee. Самокаты, я, увы так и не попробовал, но вот машинку испробовал на следующий день после запуска сервиса, предварительно сделав валидацию своих водительских прав в приложении.
Меня в первую очередь привлекла простота действий, необходимых для взятия автомобиля на прокат. Всего лишь нужно на карте найти ближайший автомобиль или так называемую ”пчелку”, как их именует CityBee, а затем пару кликов в приложении и всё! Садись и вперед! Ключ зажигания в подстаканнике. Главное, не забыть перед первой поездкой ввести промо-код, который написан на капоте, чтобы получить скидку на первую поездку до 5 евро. Конечно же, я этого по своей оплошности и не сделал.
Во время моей первой поездки первые минут пять ушли на изучение автомобиля. В бардачке руководство пользователя автомобиля отсутствует, за что им минус! Таким вещам, как открывать окна и включать заднюю скорость, рекомендую научиться заранее. Я, например, только в самый неподходящий момент понял, что эти элементарные вещи я не умею делать на Фиате (вожу Тойоту)! А вообще, перед поездкой я обязан был ещё осмотреть автомобиль на наличие внешних и внутренних повреждений, а также должен был проверить наличие заправочной платежной карточки, наличие техпаспорта, страхового полиса, как позже выяснилось из внимательного прочтения пользовательского соглашения.
По окончании поездки просто выходишь, оставляешь ключ там, где его взял, и через приложение заканчиваешь поездку, после чего машина сразу же закрывается и деньги списываются с банковского счёта. Всё бы ничего, но после своей первой поездки я оставил в машине шапку. Забрать свою забытую вещь мне стоило 15 евроцентов! Приложение сочло, что я просто взял снова машину в аренду на минуту.
Дешевле чем такси на 16 центов!
В следующую свою поездку я решил сравнить стоимость аренды ”пчёлки” с Yandex.Taxi. Я проехал 7 км пути от Vesse до Viru Väljak на CityBee, а обратно на Yandex.Taxi, по одному и тому же маршруту. Разница в цене оказалась... 16 центов! Замечу, что путь в 7 км является средним расстоянием по Таллинну из любой части города в центр, а значит, люди чаще всего и ездят отрезки по 7 км, что и занимает в общем-то минут 20.
Если сравнить время, то на CityBee вышло 19 минут, против 14 на Yandex.Taxi. Аргументирую тем, что минута-две ушли на настройку зеркал, а после ещё надо было и припарковать машину! Да и с утра всё-таки движение поплотнее было. Но если предположить, что путь занял бы 14 минут и на "пчёлке", то согласно тарифу CityBee, точно такая же поездка мне бы вышла бы в 3,29 евро, что дешевле оказалось бы на 91 цент, но это только в теории, на практике получилось совсем не так.
А что если проехать через весь Таллинн?
В следующем тесте я поехал из конца Ласнамяэ (от Мустакиви кескуса) до Табасалу, в самый дальний край доступной парковочной зоны от Ласнамяэ, где находилась свободная ”пчелка”. На этот раз я проехался на Bolt, он выдал цены чуть ниже, чем Yandex.Taxi и Uber, где-то на 50-70 евроцентов. Дорога в 18 км заняла полчаса и сразу же первый плюс в пользу такси — я взял с собой ноутбук, чтобы поработать эти полчаса (как раз там пишу эти строки!).
Что сказать, ”пчёлка” действительно оказалась более выгодной, почти вдвое дешевле, чем такси! Но опять же обращу внимание на время — такси меня довезло за 29 минут, когда на ”пчёлке” я потратил аж целых 35! Хотя старался максимально быстро начать езду и ехал можно сказать, на всех парах. Шесть минут! Это, видимо, снова потраченное время на настройку зеркал, сиденья, осмотр салона и на парковку.
А как же с очень короткими отрезками?
Средний путь попробовали, длинный тоже, осталось попробовать и короткое расстояние. Для теста был выбран отрезок в 3 км (от Mahtra 23 до Punane 69). Очень удачный тест получился, так как дорога заняла 7 минут и у такси, и у меня. В итоге ”пчёлка” оказалась дешевле почти на евро. Но серьёзная ли это экономия вообще и так при такой низкой цене такси?
Автопарк от CityBee
Во время пробных поездок я пользовался исключительно маркой ”пчёлок” Fiat 500. Как выяснилось, они не все идентичные. Помимо красных есть и синенькие, и серенькие (мне в течение этой недели удалось проехаться на красной, синей и темно-бордовой). Это, видимо, сделано для того, чтобы не стыдно было ездить серьезным мужикам только на красненьких машинках.
Также и комплектация бывает разной. Мне попалась одна из пяти машинок с улучшенной комплектацией — был компьютер, встроенный в панель управления и руль более приятный на ощупь, также салон был кожаный. Некоторые машинки имеют люк сверху.
Стандартная комплектация:
Улучшенная комплектация:
Подводные камни
• Как оказалось, приложение отказывает принимать российские права, а значит, россиянам не получится пользоваться каршерингом. Возможно, похожая история может быть и с другими странами, не входящими в ЕС.
• Пользуясь автомобилем от CityBee, ты несешь полную ответственность за него. За какое-нибудь нарушение пользования компания будет штрафовать, начиная от 30 евро. Поэтому обязательно ознакомьтесь на сайте CityBee в разделе ЧаВо со всеми штрафами.
• В случае ДТП, если виноват водитель ”пчёлки”, максимальный лимит ответственности составляет 1000 евро.
• Все автомобили на данный момент с ручной коробкой передач, поэтому если у вас права категории автомат, то возможно, вас ограничат в пользовании сервиса.
• Все полученные штрафы от фоторадаров и за неправильную парковку будут перенаправлены вам. Если вы завершили езду в неположенном месте и машинку оштрафовали, то ответственность за его уплату также ляжет на вас, как на последнего пользователя ”пчёлки”.
• Место парковки по окончании езды стоит продумать заранее и проверить в приложении на карте, разрешено ли там оставлять машину. Парковаться можно только на городских парковках, включая зоны Kesklinn, Südalinn, Vanalinn, поэтому модераторы активно вырезают большие парковочные площадки частных фирм, таких как Europark, Citypark и парковки торговых центров, где парковаться можно только с часиками. У меня получилось так, что в один день я смог завершить поездку в зоне Südalinn, а на следующий день уже не мог там остановиться, так как территорию удалили с карты, видимо, случайно. Служба поддержки очень быстро отреагировала, и менее чем за час всё исправила, вновь добавив территорию.
• Иногда с парковкой может не повезти и придется покружить вокруг, в поисках свободного места, особенно если вы направляетесь в центр вечером в пятницу или субботу.
А не проще ли на такси?
Любые короткие поездки до 30 минут проще совершать на такси. Как мы выяснили, за 30-минутную езду такси может обойтись в двое дороже, но если ехать уже 15 минут, а это примерно 7-километровый путь, что является средней длиной передвижения по Таллинну, то разность в стоимости уже будет минимальной.
На такси поездка может оказаться дороже, но зато ты не несёшь никакой ответственности перед автомобилем, не надо тебе заморачиваться с парковкой, не надо идти куда-то за машиной, если она вдруг припаркована не рядом. А не дай бог штраф или ДТП? Поэтому если вам нужно просто из пункта А приехать в пункт Б и на этом ваше путешествие завершится, то в таком случае проще взять такси. Ну а если надо сделать несколько остановок, с пятнадцатиминутной парковкой на каждой, а через какое-то время поехать назад, то в таком случае уместнее и воспользоваться каршерингом.
Преимущества CityBee над такси
• Поездка всё равно будет дешевле при любом раскладе, хотя бы 16 евро центов!
• Проще сделать несколько остановок в течение одной аренды, часовая аренда выйдет уже намного дешевле, чем аренда машины с водителем на это же время
• Машинки все ”нулёвые”, чистенькие. (Правда, что будет уже с ними через полгода?)
• Избавляешься от необходимости вести с кем-то беседу и вообще от присутствия чужого человека, когда этого не очень-то и хочешь.
Преимущества такси над CityBee
• Всегда садишься в тёплую машину.
• Езда начинается практически сразу, как садишься, не надо тебе ничего настраивать и проверять.
• Такси тебя всегда заберёт там, где тебе это нужно, и высадит тебя там, где нужно, чтобы было минимум ходьбы.
• Всю ответственность за движение и соблюдение ПДД берёт на себя водитель такси.
• В такси можно отдохнуть или заняться своими делами, тем самым сэкономив время.
• В такси можно при желании поболтать с водителем, насладиться живым общением.
Сравнение с личным автомобилем
Сколько стоит в месяц содержать свой личный автомобиль? Допустим, у вас взят новый автомобиль в лизинг, каждый месяц за него надо выплачивать в среднем 200 евро, далее идёт дорожное страхование, которое пусть будет 20 евро в месяц и страхование каско — 40 евро. Также возьмем в расчёт обслуживание и замену расходников, которое для нового автомобиля будет обходиться примерно 400 евро в год или примерно 30 евро в месяц. В итоге получилось 290 евро в месяц на то, чтобы просто под окном стоял новый автомобиль! И это не считая топлива.
CityBee предлагает аренду ”пчёлки” на месяц за 339 евро, что не на очень-то и много, если учесть, что автомобиль 2019 года.
При средней эксплуатации автомобиля в месяц получается проезжать примерно 1000 километров (округлим до целых, чтобы было проще считать), из расчёта расхода 8 литров на 100 километров и стоимости одного литра 1.40 евро, то получается, что в месяц на топливо уходит 112 евро.
Километр у CityBee стоит 0,17 евро, а значит за 1000 километров придётся заплатить 170 евро.
|
Новый личный
|
CityBee
|
Содержание/аренда в месяц
|
290 евро
|
339 евро
|
Стоимость проехать 1000 км
|
112 евро
|
170 евро
|
Всего
|
402 евро
|
509 евро
А вот и ловушка!
Такие красивые цифры получаются, если забронировать ”пчёлку” на месяц и не отпускать её. CityBee предлагает поминутную аренду за 0,15 евро. Если эту сумму перевести в сумму за 30 дней, то получится 6480 евро!
Ниже приведу таблицу с поминутной и помесячной стоимостью для каждого из тарифов.
|
Тариф
|
Стоимость минуты
|
Стоимость 30 дней
|
0,15 евро/минута
|
0,150
|
6480
|
4,90 евро/час
|
0,082
|
3528
|
22,90 евро/день
|
0,016
|
687
|
129 евро/неделя
|
0,013
|
553
|
339 евро/месяц
|
0,008
|
339
Вот так и получается! Все краткосрочные аренды до часу, когда мы применяем слово каршеринг, сравнимы со стоимостью такси. Куда уже более выгоднее брать машину минимум на час — тогда арендное время будет выходить в двое дешевле. Ещё выгоднее брать машину на сутки — для дальних поездок по Эстонии, например.
Стоимость недели не сильно отличается от посуточной, но вот на месяц брать машину дешевле всего! И тогда стоимость аренды автомобиля приравнивается к стоимости содержания личного нового автомобиля. Но это уже значит не каршеринг, а просто арендный автомобиль в личном пользовании.
В будущем личный автомобиль уйдет в прошлое
Всё-таки за каршерингом будущее. Это первый шаг к тому, чтобы население начало отказываться от личного автомобиля. Ведь если все откажутся от личных автомобилей, то это здорово разгрузит парковочные площади. Сейчас приезжаешь на автомобиле в центр утром на работу, весь день машина стоит на парковке рядом с сотней других машин, и только вечером ты возвращаешься на ней домой. А если приезжать на работу на каршеринге, то не пришлось бы автомобилю стоять весь день на парковке и занимать парковочное место. Если одним автомобилем начнут пользоваться сразу пять разных человек, то машин стало бы меньше в пять раз! Соответственно воздух чище, экология лучше.
Как выяснилось, на сегодня услуга каршеринга не дешевая и если ежедневно ездить на своем личном автомобиле, даже если он и лизинговый, то отказываться от личного автомобиля не стоит. Но если нужен автомобиль только на выходные, а все остальные дни машина просто стоит, то стоит уже задуматься, а не дешевле ли пересесть на каршеринг?
P.S. от редакции: Если вы хотите написать статью на RusDelfi, как это уже сделал Юрий, воспользуйтесь сервисом "Я - журналист" или просто присылайте свои статьи на rus@delfi.ee.
Группа узбеков убила и сожгла женщину в Ленобласти
Красавицу-бойца из Беларуси отправили в жесткий нокаут: видео
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО
Прощай, вставная челюсть. Ученые совершили прорыв