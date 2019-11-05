Каршеринг ли от CityBee — полный анализ цен и развеивание мифов

По окончании поездки просто выходишь, оставляешь ключ там, где его взял, и через приложение заканчиваешь поездку, после чего машина сразу же закрывается и деньги списываются с банковского счёта. Всё бы ничего, но после своей первой поездки я оставил в машине шапку. Забрать свою забытую вещь мне стоило 15 евроцентов! Приложение сочло, что я просто взял снова машину в аренду на минуту.

Дешевле чем такси на 16 центов!

В следующую свою поездку я решил сравнить стоимость аренды ”пчёлки” с Yandex.Taxi. Я проехал 7 км пути от Vesse до Viru Väljak на CityBee, а обратно на Yandex.Taxi, по одному и тому же маршруту. Разница в цене оказалась... 16 центов! Замечу, что путь в 7 км является средним расстоянием по Таллинну из любой части города в центр, а значит, люди чаще всего и ездят отрезки по 7 км, что и занимает в общем-то минут 20.

Если сравнить время, то на CityBee вышло 19 минут, против 14 на Yandex.Taxi. Аргументирую тем, что минута-две ушли на настройку зеркал, а после ещё надо было и припарковать машину! Да и с утра всё-таки движение поплотнее было. Но если предположить, что путь занял бы 14 минут и на "пчёлке", то согласно тарифу CityBee, точно такая же поездка мне бы вышла бы в 3,29 евро, что дешевле оказалось бы на 91 цент, но это только в теории, на практике получилось совсем не так.

CityBee Фото: Юрий Богданов

А что если проехать через весь Таллинн?

В следующем тесте я поехал из конца Ласнамяэ (от Мустакиви кескуса) до Табасалу, в самый дальний край доступной парковочной зоны от Ласнамяэ, где находилась свободная ”пчелка”. На этот раз я проехался на Bolt, он выдал цены чуть ниже, чем Yandex.Taxi и Uber, где-то на 50-70 евроцентов. Дорога в 18 км заняла полчаса и сразу же первый плюс в пользу такси — я взял с собой ноутбук, чтобы поработать эти полчаса (как раз там пишу эти строки!).

Что сказать, ”пчёлка” действительно оказалась более выгодной, почти вдвое дешевле, чем такси! Но опять же обращу внимание на время — такси меня довезло за 29 минут, когда на ”пчёлке” я потратил аж целых 35! Хотя старался максимально быстро начать езду и ехал можно сказать, на всех парах. Шесть минут! Это, видимо, снова потраченное время на настройку зеркал, сиденья, осмотр салона и на парковку.

CityBee Фото: Юрий Богданов

А как же с очень короткими отрезками?

Средний путь попробовали, длинный тоже, осталось попробовать и короткое расстояние. Для теста был выбран отрезок в 3 км (от Mahtra 23 до Punane 69). Очень удачный тест получился, так как дорога заняла 7 минут и у такси, и у меня. В итоге ”пчёлка” оказалась дешевле почти на евро. Но серьёзная ли это экономия вообще и так при такой низкой цене такси?