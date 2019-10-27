Каршеринг Citybee: тест-драйв RusDelfi

За аренду автомобиля придется заплатить по двум тарифам: по временному и за каждый километр. Минута стоит 15 евроцентов, а километр 17. Никаких отдельных депозитов и платежей за страховки и топливо. Если топливо в машине все таки закончилось, то в бардачке вы найдете карту, по которой сможете заправиться бесплатно. Если сравнить эти цены с агрегаторами такси Bolt и Yandex, то получится примерно в полтора раза дешевле. Но это только в том случае, если вы вели себя хорошо. Практически за любой проступок имеется прейскурант солидных штрафов от самой фирмы. Они могут существенно увеличить цену вашей поездки.

Топливная карта Foto: Андрей Цветаев

По ком жужжат итальянские пчёлы?

Есть ошибочное представление, что каждый пользователь общественного транспорта мечтает стать автомобилистом и при первом же удобном случае побежит в авторегистр забирать заветное розовое удостоверение. А если он этого не делает, то явно с ним что-то не так, и вообще он человек, как минимум, второго сорта. Пользуясь этой в корне неверной логикой, многие предположили, что услуга каршеринга станет заменителем общественного транспорта для людей без автомобиля. Спешу разочаровать. Купить автомобиль в Эстонии можно за несколько часов, не потратив и одной минимальной зарплаты. Налогов на личный транспорт нет и в ближайшем будущем не предвидится (депутаты Рийгикогу, сделайте вид, что вы не читали предыдущее предложение). Каждый, кто мечтал о собственном автомобиле, уже давно на него пересел, а те, кто пользуется общественным транспортом, осознанно сделали свой выбор.

Как это ни удивительно, услугой каршеринга пользуются в основном автолюбители. Ни один человек не пойдет в автошколу исключительно потому, что теперь у него есть возможность взять машинку через приложение. В мире даже существуют отдельные кружки автолюбителей, кто отказался от личного автомобиля в пользу каршеринга, ведь содержание личного автомобиля — это совсем другая песня.

По популярности услуги такси каршеринг также не нанесет ощутимого удара. Пассажиры такси не обязаны иметь водительских прав, ориентироваться в городе или даже быть трезвыми. Водитель всегда остаётся водителем. Хоть в каршеринге, хоть нет.

Задние сиденья Foto: Андрей Цветаев

Безопасть превыше всего!

Ещё одной, часто встречающейся в комментариях, фобией является безопасность дорожного движения. Что ж. У каршеринга есть ответ и на этот вопрос. Для начала, сесть за руль такого автомобиля может только человек, у которого есть действующее водительское удостоверение необходимой категории. Его у вас проверят при регистрации в приложении и без этой процедуры не пустят вас за руль.

Любителей полихачить на автомобиле, который "не жалко", тоже ждёт разочарование. Перечень правил пользования таким автомобилем очень длинный и в нем перечислены все "любимые" аспекты безответственных лихачей. За каждое нарушение этих правил вам от фирмы достанется солидный штраф и возможная блокировка вашего аккаунта.

Оборудование багажника Foto: Андрей Цветаев

А кто проверит?

Безусловно, каждый случай нецелевого или безалаберного использования арендного автомобиля предотвратить штрафами не удастся. В ближайшее время к маленьким "пчёлкам" будет приковано повышенное внимание со стороны всех участников движения и за каждый их промах им будут обильно перемывать все косточки, как это было с электрическими самокатами. Это станет ещё одним экзаменом на совершеннолетие нашего общества: можно ли нам уже пользоваться острыми ножницами или мы до этого не доросли. Весь флот автомобилей обклеен фирменной символикой и, в случае попадания в объектив авторегистратора соседа по потоку при опасном маневре, вас можно будет призвать к ответственности. Вычислить лихача будет делом техники.

Бардачок Foto: Андрей Цветаев

О чём не подумали?

Первое, что бросается в глаза — это отсутствие необходимой проверки автомобиля. Приложение не сообщает вам, есть ли у машины видимые дефекты и не просит вас их поискать. Это может поставить вас в неловкую ситуацию, когда вам предъявят поцарапанный бампер или помятое крыло, а вы просто не обратили на это внимание до поездки. Электронный дневник автомобиля исключил бы такую возможность.

Далее начинают беспокоить мелочи. У каждого клиента Citybee априори имеется при себе смартфон. Воспользоваться им, как навигатором, у вас не получится, ведь никакого держателя для него не предусмотрено. Нету даже укромного места на приборной панели, куда его можно было бы положить.

Сама машина очень хорошо укомплектована всеми необходимыми гаджетами и функциями.

Глазами водителя Foto: Андрей Цветаев

Коплинские линии — зона отчуждения

Взять и оставить машинку Citybee можно в обозначенных красных зонах на карте в приложении. Зона покрытия обхватывает практически весь Таллинн и будет расширяться по мере роста популярности и прихода на рынок конкурентов. Жителей Ласнамяэ и Мустамяе не обделили, а вот район Копли попал на карту только частично. Если вы купили новую квартиру в так называемых Коплинских линиях, то от ближайшей зоны покрытия до дома вам придется хорошенько прогуляться. Чем вызвано это ограничение? На дворе давно не "лихие 90-ые" и ездить в "нижние" Копли уже давно не страшно.

Карта доступности Foto: Андрей Цветаев

Отказ от личного в пользу общественного