Каршеринг Citybee: тест-драйв RusDelfi

Наконец-то до Эстонии добрался прогресс в лице первого каршеринга (поминутной аренды автомобиля) от фирмы Citybee. Портал RusDelfi подготовил для вас большой разбор и тест-драйв новой услуги. В этой статье мы постараемся объяснить, кому нужен каршеринг, когда он выгоден, будет ли на дорогах царить хаос, а также разберем другие плюсы и минусы услуги.
NB! Данная статья не является ни рекламой, ни антирекламой сервиса Citybee.
Наконец-то до Эстонии добрался прогресс в лице первого каршеринга (поминутной аренды автомобиля) от фирмы Citybee. Портал RusDelfi подготовил для вас большой разбор и тест-драйв новой услуги. В этой статье мы постараемся объяснить, кому нужен каршеринг, когда он выгоден, будет ли на дорогах царить хаос, а также разберем другие плюсы и минусы услуги.
Что такое каршеринг?
Каршеринг — это поминутная аренда автомобиля, как правило, через мобильное приложение, с возможностью взять и оставить автомобиль в удобном для клиента месте. Главная идея каршеринга в том, что вы платите только за время пользования автомобилем, а не за его простой. Этот бизнес эффективно работает не первый год в десятках стран мира. Наконец-то он добрался и до Эстонии. Литовская компания Citybee запустила на улицы города первые арендные микролитражки Fiat, чем взбудоражила и встревожила многих автомобилистов и городских чиновников.
Пытливые умы заметят, что подобную аренду уже несколько лет предлогает фирма Elmo Rent и будут фактически правы, за исключением некоторых важных моментов. Аренда в Elmo Rent ведётся не по минутам а по часам и оставлять автомобиль можно только в специально отведенных местах. В остальном бизнес модели Elmo и Citybee похожи, но дьявол именно в деталях.
Quanto costa? Как все просто!
За аренду автомобиля придется заплатить по двум тарифам: по временному и за каждый километр. Минута стоит 15 евроцентов, а километр 17. Никаких отдельных депозитов и платежей за страховки и топливо. Если топливо в машине все таки закончилось, то в бардачке вы найдете карту, по которой сможете заправиться бесплатно. Если сравнить эти цены с агрегаторами такси Bolt и Yandex, то получится примерно в полтора раза дешевле. Но это только в том случае, если вы вели себя хорошо. Практически за любой проступок имеется прейскурант солидных штрафов от самой фирмы. Они могут существенно увеличить цену вашей поездки.
По ком жужжат итальянские пчёлы?
Есть ошибочное представление, что каждый пользователь общественного транспорта мечтает стать автомобилистом и при первом же удобном случае побежит в авторегистр забирать заветное розовое удостоверение. А если он этого не делает, то явно с ним что-то не так, и вообще он человек, как минимум, второго сорта. Пользуясь этой в корне неверной логикой, многие предположили, что услуга каршеринга станет заменителем общественного транспорта для людей без автомобиля. Спешу разочаровать. Купить автомобиль в Эстонии можно за несколько часов, не потратив и одной минимальной зарплаты. Налогов на личный транспорт нет и в ближайшем будущем не предвидится (депутаты Рийгикогу, сделайте вид, что вы не читали предыдущее предложение). Каждый, кто мечтал о собственном автомобиле, уже давно на него пересел, а те, кто пользуется общественным транспортом, осознанно сделали свой выбор.
Как это ни удивительно, услугой каршеринга пользуются в основном автолюбители. Ни один человек не пойдет в автошколу исключительно потому, что теперь у него есть возможность взять машинку через приложение. В мире даже существуют отдельные кружки автолюбителей, кто отказался от личного автомобиля в пользу каршеринга, ведь содержание личного автомобиля — это совсем другая песня.
По популярности услуги такси каршеринг также не нанесет ощутимого удара. Пассажиры такси не обязаны иметь водительских прав, ориентироваться в городе или даже быть трезвыми. Водитель всегда остаётся водителем. Хоть в каршеринге, хоть нет.
Безопасть превыше всего!
Ещё одной, часто встречающейся в комментариях, фобией является безопасность дорожного движения. Что ж. У каршеринга есть ответ и на этот вопрос. Для начала, сесть за руль такого автомобиля может только человек, у которого есть действующее водительское удостоверение необходимой категории. Его у вас проверят при регистрации в приложении и без этой процедуры не пустят вас за руль.
ТОП
Любителей полихачить на автомобиле, который "не жалко", тоже ждёт разочарование. Перечень правил пользования таким автомобилем очень длинный и в нем перечислены все "любимые" аспекты безответственных лихачей. За каждое нарушение этих правил вам от фирмы достанется солидный штраф и возможная блокировка вашего аккаунта.
А кто проверит?
Безусловно, каждый случай нецелевого или безалаберного использования арендного автомобиля предотвратить штрафами не удастся. В ближайшее время к маленьким "пчёлкам" будет приковано повышенное внимание со стороны всех участников движения и за каждый их промах им будут обильно перемывать все косточки, как это было с электрическими самокатами. Это станет ещё одним экзаменом на совершеннолетие нашего общества: можно ли нам уже пользоваться острыми ножницами или мы до этого не доросли. Весь флот автомобилей обклеен фирменной символикой и, в случае попадания в объектив авторегистратора соседа по потоку при опасном маневре, вас можно будет призвать к ответственности. Вычислить лихача будет делом техники.
О чём не подумали?
Первое, что бросается в глаза — это отсутствие необходимой проверки автомобиля. Приложение не сообщает вам, есть ли у машины видимые дефекты и не просит вас их поискать. Это может поставить вас в неловкую ситуацию, когда вам предъявят поцарапанный бампер или помятое крыло, а вы просто не обратили на это внимание до поездки. Электронный дневник автомобиля исключил бы такую возможность.
Далее начинают беспокоить мелочи. У каждого клиента Citybee априори имеется при себе смартфон. Воспользоваться им, как навигатором, у вас не получится, ведь никакого держателя для него не предусмотрено. Нету даже укромного места на приборной панели, куда его можно было бы положить.
Сама машина очень хорошо укомплектована всеми необходимыми гаджетами и функциями.
Коплинские линии — зона отчуждения
Взять и оставить машинку Citybee можно в обозначенных красных зонах на карте в приложении. Зона покрытия обхватывает практически весь Таллинн и будет расширяться по мере роста популярности и прихода на рынок конкурентов. Жителей Ласнамяэ и Мустамяе не обделили, а вот район Копли попал на карту только частично. Если вы купили новую квартиру в так называемых Коплинских линиях, то от ближайшей зоны покрытия до дома вам придется хорошенько прогуляться. Чем вызвано это ограничение? На дворе давно не "лихие 90-ые" и ездить в "нижние" Копли уже давно не страшно.
Отказ от личного в пользу общественного
Кто же тот человек, кто захочет отказаться от своего автомобиля в пользу арендного? Вдруг это вы? Многие люди не использую автомобиль ежедневно, но он им все равно необходим. Содержать его стоит не дёшево и даже в момент простоя он все равно съедает ваш бюджет платой за страховку и/или за парковку. В таком случае стоит серьезно задуматься об отказе от личного в пользу общественного автомобиля. Каршеринг сможет сэкономить вам немало денег и освободит парковочные места у дома.
Новый конкурент на парковке
Городские власти Таллинна явно испугались нового игрока на поле и негативно встретили каршеринг отказом в бесплатной парковке. По их мнению дополнительные автомобили Citybee - перегрузка для и без того тесной парковочной среды в городе. Их точку зрения уже давно опровергли другие города. В перспективе арендные автомобили не станут дополнительными а заменят собой личные автомобили людей. И в отличие от личных, автомобили аренды не будут стоять, как вкопанные весь день, пока человек ушел по своим делам. Они будут "жужжать" по городу, не занимая критически много места.
Зародыш каршеринга
Если сравнить новорожденный Таллиннский каршеринг с его взрослыми соседями из соседних городов, то сразу возникает чувство неполноценности. В родном городе Citybee, Вильнюсе, выбор автомобилей намного интереснее. Электрический BMW i3, вместительный и высокий Nissan Qashqai, футуристический Volkswagen Arteon и сексуальная Alfa Romeo Stelvio доступны любому пользователю в столице Литвы. Сравнивать с богатейшим рынком каршеринга в Москве или Санкт-Петербурге не имеет никакого смысла. На улицах Москвы можно выбрать из десятка разных фирм и огромного количества автомобилей. Можно встретить такие эксклюзивные автомобили, как Porsche 911 и Ford Mustang! Парковка бесплатна даже в аэропортах а, при большом скоплении арендных машин в одном месте, можно уехать оттуда совершенно бесплатно! Остается только надеяться, что зародыш каршеринга окажется сильным и юрким, чтобы побыстрее вырасти во взрослую особь.
Пропавшая после продажи авто девушка убита. Найдено ее тело
Вся семья прокурора погибла в огне
Медики США назвали ранний признак рака поджелудочной железы
Журналист Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса