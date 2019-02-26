Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм: я сам хотел работать в Петербурге и надеюсь, что останусь здесь надолго

— Это был в Театре на Литейном, смотрел спектакль ”Отцы и сыновья”. Совсем недавно в этом же театре проходила творческая встреча писателей Евгения Водолазкина (Россия) и Рейна Рауда ( Эстония). В открытом диалоге зрители театра смогли задать авторам с мировыми именами прямые вопросы о творчестве, культурных явлениях, событиях в литературе. Мне очень приятно осознавать, что многие театры Санкт-Петербурга тесно сотрудничают с эстонскими театрами, например, театр-фестиваль Балтийский дом, театр Юных зрителей им. Брянцева, театр на Литейном и другие.

— Какое впечатление у вас сложилось о петербуржцах?

— Петербуржцы — приятные и интеллигентные люди. Конечно, есть разница между эстонцами и русскими, так как мы говорим на разных языках и живём в разных государствах. Я ни разу здесь не сталкивался с неприятностями. У меня есть собака, я ее выгуливаю. Во время прогулок часто общаюсь с людьми, порой они интересуются, откуда я. Когда узнают, что я эстонец, то сразу вспоминают Эстонию. Говорят, что были там и им очень понравилось.

— На Ваш взгляд, русские в Эстонии и русские в Санкт-Петербурге отличаются?

— Я думаю, что разница есть. Русские в Эстонии — это эстонцы, просто они говорят на русском. Думаю, что русских в Эстонии от эстонцев отличает только язык. Может, у русских в Эстонии и есть что-то от россиян, но они больше похожи на эстонцев.

— А когда Вы приходите в магазин, у Вас спрашивают, откуда Вы?

— В магазине не спрашивают. У меня такое чувство, что местные люди привыкли к тому, что здесь много иностранцев.

— Где Вы так хорошо выучили русский язык?

— Я всегда говорю, что я, как собака, слушаю, много слушаю… А если серьезно, когда началась перестройка и я окончил школу, около года я посещал вечерние курсы русского языка. На тот момент мой уровень владения русским был невысоким. В 1995 году я приехал в Эстонию и еще не мог хорошо общаться на русском. Зимой 1996 года меня пригласили поиграть в бридж, где я и познакомился со своей будущей супругой. В бридж играли в квартире учительницы по игре на фортепиано, которая раньше давала уроки моей будущей супруге. Вера Николаевна, 1905 г.р., была русская по происхождению из образованной русской семьи, чей отец был инспектор на фабрике, врач и офицер. В этом обществе язык общения был русский, но со мной говорили по-эстонски. На русском я стал много говорить работая во Пскове.

— Сколько языков Вы знаете?

— Я всегда отвечаю, что никаким из языков не владею достаточно хорошо. Конечно же, это шутка. Могу общаться на 8 языках. Я родился в Южной Америке, в Перу. Мои родители были эстонцами, в семье мы общались на эстонском. Няня была инка индианка, она говорила со мной на испанском, хотя родным ее языком был кечуа. Потом мы жили в Перу, США, Уругвае. Затем переехали в Швецию, и стойкий шведский акцент остался у меня до сих пор. К моменту переезда в Швецию я уже владел английским, так как в Уругвае посещал американский детский сад, в котором с детьми общались на английском языке. Я окончил в Швеции шведскоязычную французскую школу. Оканчивая школу, стал посещать вечерние курсы, на которых изучал немецкий и русский языки. Во время учебы в университете я хотел выучить какой-то новый язык. Выбор был такой: греческий, турецкий или латышский. Я выбрал латышский.

— Хотите выучить еще какой-нибудь язык?

— Если этого потребует работа и язык будет не слишком трудный, тогда конечно. Наверное, когда человек становится старше, ему сложнее выучить новый язык. Хотя мои бабушка и дедушка были моего возраста, когда в 1944 году переехали в Швецию и выучили шведский. Многое зависит от особенностей языка. Есть родственные языки… Наверное, китайский или японский я выучить уже не смогу.

— У Эстонии и России сейчас сложные политические взаимоотношения. Как Вы считаете, надо ли Эстонии и России налаживать дружеские отношения?

—Вы знаете, моя работа не предполагает разговоры о политике. Развитие политических отношений между двух государств — это одна из миссий Посольства в Москве.

— Вы бы посоветовали эстонцам почаще приезжать в Санкт-Петербург — на экскурсии, в театры и рестораны?