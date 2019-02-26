26.02.2019, 14:52

Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм: я сам хотел работать в Петербурге и надеюсь, что останусь здесь надолго

 (6)
"русские в Эстонии — это эстонцы, просто они говорят на русском"
Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST
Carl Eric Laantee Reintamm
Carl Eric Laantee ReintammFoto: Roman Starapopov

Генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм рассказал о своих впечатлениях о культурной столице России, любимых театрах, ресторанах в городе на Неве и о том, чем русские в Эстонии отличаются от русских в России.

— Какие впечатления вызвал у Вас Санкт-Петербург?

— Я приехал сюда год назад, 7 февраля. Хотел здесь работать и надеюсь, что останусь в Санкт-Петербурге надолго. Город очень нравится! Санкт-Петербург — культурная столица России. Я не первый раз работаю в России: семь лет назад был в Пскове в качестве директора Псковской Канцелярии Генерального Консульства ЭР в Санкт-Петербурге. У меня много работы, которая мне нравится. Но мы с супругой используем каждую свободную минуту, чтобы сходить в театр, кино, на балет, музей. В Санкт-Петербурге огромные возможности для ознакомления не только с русской культурой, но и с культурой других стран. Боюсь, что мне не хватит время, чтобы все это охватить. Знаете, тут потрясающие театры, хорошие рестораны! Я являюсь поклонником Театра балета Бориса Эйфмана. Кстати, они бывают с гастролями и в Эстонии. И если вы еще не видели их представлений, то обязательно сходите!

— Какое представление посещали последним?

— Это был в Театре на Литейном, смотрел спектакль ”Отцы и сыновья”. Совсем недавно в этом же театре проходила творческая встреча писателей Евгения Водолазкина (Россия) и Рейна Рауда ( Эстония). В открытом диалоге зрители театра смогли задать авторам с мировыми именами прямые вопросы о творчестве, культурных явлениях, событиях в литературе. Мне очень приятно осознавать, что многие театры Санкт-Петербурга тесно сотрудничают с эстонскими театрами, например, театр-фестиваль Балтийский дом, театр Юных зрителей им. Брянцева, театр на Литейном и другие.

— Какое впечатление у вас сложилось о петербуржцах?

— Петербуржцы — приятные и интеллигентные люди. Конечно, есть разница между эстонцами и русскими, так как мы говорим на разных языках и живём в разных государствах. Я ни разу здесь не сталкивался с неприятностями. У меня есть собака, я ее выгуливаю. Во время прогулок часто общаюсь с людьми, порой они интересуются, откуда я. Когда узнают, что я эстонец, то сразу вспоминают Эстонию. Говорят, что были там и им очень понравилось.

— На Ваш взгляд, русские в Эстонии и русские в Санкт-Петербурге отличаются?

— Я думаю, что разница есть. Русские в Эстонии — это эстонцы, просто они говорят на русском. Думаю, что русских в Эстонии от эстонцев отличает только язык. Может, у русских в Эстонии и есть что-то от россиян, но они больше похожи на эстонцев.

— А когда Вы приходите в магазин, у Вас спрашивают, откуда Вы?

— В магазине не спрашивают. У меня такое чувство, что местные люди привыкли к тому, что здесь много иностранцев.

— Где Вы так хорошо выучили русский язык?

— Я всегда говорю, что я, как собака, слушаю, много слушаю… А если серьезно, когда началась перестройка и я окончил школу, около года я посещал вечерние курсы русского языка. На тот момент мой уровень владения русским был невысоким. В 1995 году я приехал в Эстонию и еще не мог хорошо общаться на русском. Зимой 1996 года меня пригласили поиграть в бридж, где я и познакомился со своей будущей супругой. В бридж играли в квартире учительницы по игре на фортепиано, которая раньше давала уроки моей будущей супруге. Вера Николаевна, 1905 г.р., была русская по происхождению из образованной русской семьи, чей отец был инспектор на фабрике, врач и офицер. В этом обществе язык общения был русский, но со мной говорили по-эстонски. На русском я стал много говорить работая во Пскове.

— Сколько языков Вы знаете?

ТОП

— Я всегда отвечаю, что никаким из языков не владею достаточно хорошо. Конечно же, это шутка. Могу общаться на 8 языках. Я родился в Южной Америке, в Перу. Мои родители были эстонцами, в семье мы общались на эстонском. Няня была инка индианка, она говорила со мной на испанском, хотя родным ее языком был кечуа. Потом мы жили в Перу, США, Уругвае. Затем переехали в Швецию, и стойкий шведский акцент остался у меня до сих пор. К моменту переезда в Швецию я уже владел английским, так как в Уругвае посещал американский детский сад, в котором с детьми общались на английском языке. Я окончил в Швеции шведскоязычную французскую школу. Оканчивая школу, стал посещать вечерние курсы, на которых изучал немецкий и русский языки. Во время учебы в университете я хотел выучить какой-то новый язык. Выбор был такой: греческий, турецкий или латышский. Я выбрал латышский.

— Хотите выучить еще какой-нибудь язык?

— Если этого потребует работа и язык будет не слишком трудный, тогда конечно. Наверное, когда человек становится старше, ему сложнее выучить новый язык. Хотя мои бабушка и дедушка были моего возраста, когда в 1944 году переехали в Швецию и выучили шведский. Многое зависит от особенностей языка. Есть родственные языки… Наверное, китайский или японский я выучить уже не смогу.

— У Эстонии и России сейчас сложные политические взаимоотношения. Как Вы считаете, надо ли Эстонии и России налаживать дружеские отношения?

—Вы знаете, моя работа не предполагает разговоры о политике. Развитие политических отношений между двух государств — это одна из миссий Посольства в Москве.

— Вы бы посоветовали эстонцам почаще приезжать в Санкт-Петербург — на экскурсии, в театры и рестораны?

— Конечно! Я встретил эстонцев, которые не были здесь еще с советских времен. Они все отмечали, что и в России все стало гораздо лучше. После посещения Санкт-Петербурга люди будут точно удивлены. Здесь огромное количество культурных мероприятий. Побывав в этом удивительном городе один раз, люди с удовольствием вернутся сюда еще и еще.

— В чем заключается Ваша работа?

- Я руковожу представительством, где в моем подчинении находится 18 человек. Наша основная задача — это рассмотрение визовых ходатайств. Кроме меня в консульстве работает еще 5 дипломатических сотрудников — консулов. Большую часть нашей работы занимает рассмотрение визовых ходатайств, но каждый день кто-то из консулов ведет прием граждан по таким вопросам как: выдача готовых документов (паспортов граждан Эстонии, карт вида на жительство, справок, карт э-резидента), прием документов: ходатайство о паспорте гражданина Эстонии, вида на жительства, справок, оказание консульской помощи гражданам Эстонии и жителям Эстонии. Также мы стараемся развивать экономические, культурные и туристические отношения между Эстонией и Россией. При поддержке консульства организуются культурные мероприятия, семинары, конференции в различных областях. Мы со своей стороны также принимаем активное участие в семинарах, деловых встречах, конференциях, культурных мероприятиях, организуемых нашими коллегами из других иностранных представительств и организациями Северо-Западного региона. Наш рабочий день не ограничивается 8-часовой нормой. Порой он может продолжаться до поздней ночи. Мне приятно осознавать, что работа моих коллег оценивается. Часто мы слышим слова благодарности от граждан за оказанную помощь или проведенное мероприятие. Это является лучшей оплатой нашего труда.
Кстати, последние два года — рекордные по количеству выданных виз.

— То есть, люди массово едут в Эстонию?

— Да. За два года (2017 и 2018) нашими представительствами в Петербурге, Москве и Пскове было рассмотрено около 220 000 визовых ходатайств.

— С какой целью россияне посещают Эстонию?

— Большинство посещают Эстонию с туристической или гостевой целью. У одного ходатайствующего может быть несколько целей. Также хочу отметить, что выдается много виз с целью участия в культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в Эстонии. Нашим представительством в Петербурге многим были выданы визы, сроком действия до 5 лет (виза на пять лет — это максимальный срок, на который может быть выдана шенгенская виза).

— Как часто Вы отказываете в выдаче визы и по какой причине?

— Такое бывает очень редко. Для нас важно, чтобы цель поездки совпадала с заявленной. Виза, выданная представительством Эстонии, действует на всей территории Шенгена, поэтому мы должны внимательно проверять цель поездки.

— До Санкт-Петербурга Вы работали в Пскове. Это небольшой город. Чем Вы там занимались, помимо работы?

— На работу в Псков я приехал в 2007 году. Изначально планировалось, что буду там два года, но мой срок пребывания продлили, и в итоге я проработал в Пскове 4 года и 11 месяцев. После этого был направлен в Посольство Эстонии в Берлине.

В Пскове у нас друзья, свободное время мы проводили с ними. Раз в неделю брали уроки бальных танцев. Хотя, до сих пор танцую не очень. Конечно, Псков намного меньше Санкт-Петербурга. Но и там было чем заняться.

— В Пскове Вы не сталкивались с хулиганами?

— Нет! Я спокойный человек. Думаю, от этого многое зависит. Везде может что-то случиться, будь то большой или маленький город. Но я не слышал, чтобы во Пскове или в Санкт-Петербурге было бы много хулиганов.

— Вы ездите в метро?

— Нет, я езжу на машине. Но те наши сотрудники, которые пользуются метро, говорят, что это быстро и удобно.

— Вы здесь ходите на концерты, к примеру, Филиппа Киркорова?

— Я знаю такого артиста, но на его концертах еще не был.

— А группу ”Ленинград” слушаете?

— Нет, такое не слушаю. Но я не могу утверждать, что я знаток музыки.

— Вы разбираетесь в спорте? Следите за хоккеем или футболом?

— Думаю, я почти единственный человек в мире, который не любит футбол и не смотрит спортивные трансляции. Когда то я занимался конным спортом.

— Сколько у Вас детей, какого они возраста?

— У нас с супругой трое детей. Сыну 18 лет, старшей дочери 14 лет, младшей — 10.

— На каких языках говорят Ваши дети?

Свободно на трех языках — эстонском, немецком и английском. Сейчас они учатся в Эстонии, в школе у них преподают и французский и русский язык.

— Какой ресторан в Санкт-Петербурге можете назвать своим любимым?

— Я постоянно забываю названия ресторанов. Мне приходится всегда переспрашивать у жены. Нравится кафе на улице Рубинштейна, рестораны на Литейном и на Кирочной. Есть еще два новых, названий которых я, как Вы понимаете, не помню. Здесь постоянно открываются новые рестораны, где кормят очень вкусно.

— Здесь, в Питере, очень популярна шаверма…

— Да, знаю, конечно. Для меня это турецкий кебаб. Я жил в Берлине, где живет много турок. Они тоже там повсеместно продают кебаб, поэтому я привык к его вкусу. Разумеется, местную шаверму я тоже пробовал. Но мне кажется, что там кебаб немного лучше. Но это не означает, что я не ем шаверму здесь. Просто это еда не на каждый день.

— Вы сами ходили за шавермой вот так, в костюме, как сейчас?

— Да, мы ведь в Европе живем. Но здесь я хожу не только в костюме.

— Какие местные продукты Вам нравятся больше всего?

— Сушки. Пряники не для меня, но дети их любят. Пельмени, конечно же. Окрошку очень люблю, она вкусная. Такого в Эстонии я раньше не ел. Могу только отметить, что люблю местные грибы. Да, в Эстонии они тоже есть, но здесь в ресторанах грибные блюда встречаются чаще. Разумеется, это зависит от времени года. Мне очень нравится, когда подают что-то из местного леса. Главное, чтобы повар был хороший, тогда все национальные блюда будут вкусными.

— А местное пиво тоже пробовали?

— Я не любитель пива, поэтому ничего не могу сказать. Но заметил, что мои земляки любят русское пиво. Что касается меня лично, очень люблю кофе и клюквенный морс.

Профессиональная деятельность

2018 Генеральный консул Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге

2016-2017 Директор отдела консульской помощи, Консульский департамент, МИД

2012-2016 Советник-посланник, Посольство Эстонии в Берлине

2009-2012 Глава Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге

2007-2009 Консул Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт- Петербурге

2005-2007 Сотрудник 2-го отдела Консульского департамента, МИД

2004-2005 Сотрудник по делам Армении, Азербайджана и Грузии, 5-й отдел 3-го Департамента политики, МИД

2001-2004 Дипломат консульского отдела, Посольство Эстонии в Берлине

1999-2001 Сотрудник 2-го отдела Консульского департамента, МИД

1998-1999 Сотрудник 2-го отдела Департамента государственного протокола, МИД

Образование

1997-1998 Эстонская школа дипломатии

1988-1994 Магистратура языкознаяния и истории, Университет Стокгольме и Уппсалы, Швеция

Владение языками

Родной язык: эстонский

Шведский, английский, немецкий, русский, латышский, испанский и французский



Личная информация

Женат. Супруга Эва Лаантеэ Рейнтамм

Дети: Карл Филипп (2000), Анна София (2004) и Эмма Александра (2008)
Читайте также: