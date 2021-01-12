Карилайд: Корб уйдет с поста генсека Центристской партии

Как сообщил Карилайд Delfi, Корб подал заявление об уходе по своей инициативе, никто его об этом не просил.

Карилайд отметил, что Корб никакой вины за собой не чувствует. "Он понимает, что партии нужна рабочая атмосфера. Если его на этой должности не будет, то один шаг к этому будет сделан", - сказал Карилайд.

По словам Карилайда, из Рийгикогу Корб уходить не планирует, потому что речь идет лишь о подозрениях.

Правление партии примет решение по заявлению Корба сегодня на собрании в 19.30.

Напомним, что в прошлом году государство одобрило кредит на 39,3 миллиона евро для строительства в Таллинне района Porto Franco. Кредит частной компании выдан на шесть лет через фонд KredEx под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor. Как отметили специалисты, это слишком выгодные условия для подобной сделки. Конкуренты назвали нормой кредит на 10% годовых.

Выданный Porto Franco государственный кредит вызвал много вопросов, а сегодня выяснилось, что было заведено и уголовное производство — Полиция безопасности (КаПо) провела обыск в помещения KredEx.

Госпрокурор Таави Перн сообщил, что подозрения предъявлены Центристской партии, а также пяти фигурнтам дела. Среди них Михаил Корб (генсек центристов), Хиллар Тедер (предприниматель, инвестор Porto Franco), Керсти Крахт (советник министра финансов, член EKRE). Имена еще двух подозреваемых не разглашаются.