Кардиолог рассказывает, почему жители Эстонии страдают сердечными заболеваниями и как их предотвратить

Вахисалу говорит сейчас медицина в Эстонии сделала шаг вперед для предотвращения инфарктов: вместо того, чтобы ждать, пока они произойдут, сейчас заранее проводится проверка здоровья. Согласно статистике, число инфарктов сейчас сократилось, отмечает он.

По его словам, средняя продолжительность жизни мужчин в Эстонии выросла до 74 лет, но лишь 54 из них человек проводит здоровым.

"Но что же убивает сердце? Здесь это психоэмоциональное состояние", — подчеркивает кардиолог. У человека может быть здоровый образ жизни и правильное питание, но при этом он постоянно находится под стрессом из-за разных вещей, отмечает Вахисалу.

"И у него останавливается сердце. Это проявление нервного напряжения — . внезапная остановка сердца, мерцательная аритмия, вентрикулярная тахикардия. Такое может случиться со сравнительно здоровым человеком", — говорит он.

Он добавил, что советские люди пережили в свой жизни очень серьезные изменения: "Испытывающие сложности с адаптацией люди просто напросто выгорают. В этом и есть причина, все находятся в депрессии".

По словам кардиолога, центр тяжести сейчас приходится на голову. "Прибавились тревожные расстройства. Каждого третьего пациента, что к нам поступает, в первую очередь приходится успокаивать", — рассказывает Вахисалу.

"Жители Эстонии, попробуйте найти баланс в свой жизни. Начните с того, что установить режим сна. Попробуйте себя физически истощить: погуляйте, побегайте, прокатитесь на велосипеде, потаскайте бревна, покопайте землю. Измотайте себя настолько, чтобы вечером сон пришел как только голова окажется на подушке", — советует кардиолог.

Он также советует предпочесть тренировкам в спортзале тренировки и прогулки на свежем воздухе — в лесу или в парке, а вместо сладких соков перейти на воду. "Человек должен есть столько, чтобы не пришлось покупать одежду большего размера", — подчеркнул он.