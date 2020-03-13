Карантин вводится для арестованных и заключенных

"Мы подготовились проводить больше видео-заседаний. В случае обычных заседаний у судьи есть возможность при необходимости принять решение о переносе заседаний", - сказал пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.

В судебной работе юристы и другие фигуранты могут участвовать дистанционно, сложнее с предварительным следствием, где такие ограничения наложить нельзя. "Судебное расследование можем перенести, но слежку же не отложишь, - говорит Сиплане. Преступники не остановят свою деятельность из-за чрезвычайного положения. "Мы должны быть оперативными".

С завтрашнего дня в тюрьмах Эстонии прекращается предоставление свиданий. Это ограничение не касается адвокатов задержанных, священников, консулов и нотариусов.

В тюрьмах страны пока не выявлено ни одного зараженного коронавирусом.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!