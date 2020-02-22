22.02.2020, 14:50

Карантин и насильное лечение? Что произойдет, если коронавирус все же доберется до Эстонии


Кристер Киви
EST
Карантин и насильное лечение? Что произойдет, если коронавирус все же доберется до Эстонии
Foto: Vida Press

Можно ли человека с подозрением на коронавирус насильно положить в больницу? Кто имеет право ввести карантин? Как будет проходить лечение в случае массового заражения?

Пока еще никто не знает, доберется ли коронавирус SARS-CoV-2 до Эстонии, и если да, то каким путем. Один из возможных вариантов: кто-то привезет его с собой из поездки в Таиланд. В Таиланде зарегистрировано уже 35 случаев заражения коронавирусом, и эта страна до сих пор не закрыла границы для туристов из Китая. Зимой в Таиланде любят отдыхать и туристы из Эстонии.

По состоянию на понедельник Департамент здоровья обследовал трех людей с подозрением на коронавирус, опасения не подтвердились. Естественно, другие подобные случаи получат такое же повышенное внимание со стороны представителей здравоохранения.

Насильно в больницу?

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Руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай объясняет, что на первые случаи заражения реагируют с повышенным вниманием. Например, для транспортировки потенциального больного используют скорую помощь и помещают его в больницу даже если состояние здоровья напрямую этого не требует. По его словам, это делается с целью предотвратить последующее распространение болезни.

А что если больной не хочет ложиться в больницу? Конституция гласит, что лишение свободы допустимо "для задержания инфекционного больного, душевнобольного, алкоголика или наркомана, если он представляет опасность для самого себя или окружающих". Закон о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними добавляет, что, если инфицированный человек опасен для окружающих, то его можно отправить на больничное лечение вне зависимости от его желания.

В теории для этого необходимо постановление суда, которое врачам нужно получить в течение 48 часов. Мартин Кадай отмечает, что на данный момент на практике принудительное лечение в Эстонии применяется лишь в единичных случаях заражения туберкулезом.

Как будут лечить?

Однако в случае с коронавирусом SARS-CoV-2 нет необходимости использовать средства индивидуальной защиты от высокого фактора опасности. В работе с потенциально зараженными пациентами нужно использовать респиратор, защитный халат и перчатки, иногда защитные очки. Все это врачи используют в повседневной работе, говорит Кадай.

Сейчас в эстонских больницах — 90 мест для изоляции пациентов. Если же вирус распространится более широко, то будет применяться та же стратегия лечения, что и при лечении больных гриппом. Это означает, что всех пациентов с легкими случаями заболевания отправят на домашнее лечение. В случае обширного распространения болезни также перестанут проверяться все случаи подозрения на заражение.

На данный момент конкретное лекарство против коронавируса отсутствует. По словам Мартина Кадая, лечение от коронавируса проводится симптоматическое, то есть просто устраняются выраженные признаки болезни, вызванные заражением вирусом. В более тяжелых случаях, например, при наличии воспаления легких, человека кладут в больницу и подключают к аппарату вентиляции легких и т. д.

Что же делать, если для лечения больных коронавирусом перестанет хватать персонала? Кадай объясняет, что в таком случае министр социальных дел имеет право ввести временные требования к доступности и качеству услуг здравоохранения. Это означает, что оказание услуг, которые не критически необходимы, могут временно приостановить, гарантировав лишь получение неотложной помощи.

Общеэстонский карантин?


Карантин и ограничения на передвижение широко используются в Китае для предотвращения распространения коронавируса. Конституция ЭР также разрешает ограничивать свободу передвижения, временно запрещать организацию собраний и выполнение работы против воли "в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний".

По информации Eesti Ekspress, в случае вспышки эпидемии коронавируса в Европе, Эстония в своих действиях будет руководствоваться примером других европейских стран.

Карантин же должно объявлять местное самоуправление по предложению Департамента здоровья. Карантин не обязательно должен охватывать весь город, он может быть более локальным. Например, как объяснила Тартуская горуправа, могут закрыть школы и детские сады, потребовать провести проверку здоровья.

Мэр Пярну Ромек Козенкраниус подчеркивает, что если технически объявляет карантин самоуправление, то само решение об объявлении и условия его выполнения фактически определяет Департамент здоровья. Он добавил, что на подобные случаи имеются планы действий в чрезвычайных ситуациях.

Если же правительство объявит режим ЧС, то Министерство социальных дел должно гарантировать оказание неотложной помощи, Банк Эстонии — оказание платежных услуг и денежное обращение, а местные самоуправления — центральное отопление, возможность проезда по местным дорогам, водоснабжение и работу канализации.

Больше всего заданий при объявлении режима ЧС — у Министерства экономики и коммуникаций, которое должно гарантировать доступность электричества, газа и жидкого топлива, возможность проезда по государственным дорогам, телефонную и сотовую связь, сеть передачи данных, электронное распознавание личности и дигитальные подписи.

Министерство экономики и коммуникаций сообщило, что сейчас гарантия оказания некоторых услуг обеспечена лучше, чем остальных. Министерство подчеркивает что риск вспышки болезни в Эстонии сейчас, как и в прошлые разы, настолько мал, что намного более серьезная подготовка ведется к шторму.

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