Карантин и насильное лечение? Что произойдет, если коронавирус все же доберется до Эстонии

А что если больной не хочет ложиться в больницу? Конституция гласит, что лишение свободы допустимо "для задержания инфекционного больного, душевнобольного, алкоголика или наркомана, если он представляет опасность для самого себя или окружающих". Закон о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними добавляет, что, если инфицированный человек опасен для окружающих, то его можно отправить на больничное лечение вне зависимости от его желания.

В теории для этого необходимо постановление суда, которое врачам нужно получить в течение 48 часов. Мартин Кадай отмечает, что на данный момент на практике принудительное лечение в Эстонии применяется лишь в единичных случаях заражения туберкулезом.

Как будут лечить?

Однако в случае с коронавирусом SARS-CoV-2 нет необходимости использовать средства индивидуальной защиты от высокого фактора опасности. В работе с потенциально зараженными пациентами нужно использовать респиратор, защитный халат и перчатки, иногда защитные очки. Все это врачи используют в повседневной работе, говорит Кадай.

Сейчас в эстонских больницах — 90 мест для изоляции пациентов. Если же вирус распространится более широко, то будет применяться та же стратегия лечения, что и при лечении больных гриппом. Это означает, что всех пациентов с легкими случаями заболевания отправят на домашнее лечение. В случае обширного распространения болезни также перестанут проверяться все случаи подозрения на заражение.

На данный момент конкретное лекарство против коронавируса отсутствует. По словам Мартина Кадая, лечение от коронавируса проводится симптоматическое, то есть просто устраняются выраженные признаки болезни, вызванные заражением вирусом. В более тяжелых случаях, например, при наличии воспаления легких, человека кладут в больницу и подключают к аппарату вентиляции легких и т. д.

Что же делать, если для лечения больных коронавирусом перестанет хватать персонала? Кадай объясняет, что в таком случае министр социальных дел имеет право ввести временные требования к доступности и качеству услуг здравоохранения. Это означает, что оказание услуг, которые не критически необходимы, могут временно приостановить, гарантировав лишь получение неотложной помощи.

Общеэстонский карантин?



Карантин и ограничения на передвижение широко используются в Китае для предотвращения распространения коронавируса. Конституция ЭР также разрешает ограничивать свободу передвижения, временно запрещать организацию собраний и выполнение работы против воли "в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний".