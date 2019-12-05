05.12.2019, 08:36

КаПо задержала высокопоставленного чиновника полиции. Его подозревают в присвоении и фальсификации

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KAPO esitles aastaraamatut
KAPO esitles aastaraamatutFoto: Andres Putting

КаПо задержала руководителя службы внутреннего контроля Лыунаской префектуры Каупо Мартиххинна по подозрению в присвоении.

Сумма, о которой идет речь, составляет более 250 000 евро.

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