05.12.2019, 08:36
КаПо задержала высокопоставленного чиновника полиции. Его подозревают в присвоении и фальсификации(6)
КаПо задержала руководителя службы внутреннего контроля Лыунаской префектуры Каупо Мартиххинна по подозрению в присвоении.
КаПо задержала руководителя службы внутреннего контроля Лыунаской префектуры Каупо Мартиххинна по подозрению в присвоении.
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