05.12.2019, 08:36
КаПо задержала высокопоставленного чиновника полиции. Его подозревают в присвоении и фальсификации(6)
КаПо задержала руководителя службы внутреннего контроля Лыунаской префектуры Каупо Мартиххинна по подозрению в присвоении.
КаПо задержала руководителя службы внутреннего контроля Лыунаской префектуры Каупо Мартиххинна по подозрению в присвоении.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Грета предостерегает: мир недооценивает «рассерженных детей»
«Грядут перемены»: НХЛ сотрясают скандалы
Солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалет
Обнажившееся дно Азовского моря вызвало удивление у россиян