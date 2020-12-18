КаПо считает, что в ходе закупки передач для ПБК могли быть нарушены европейские санкции

По данным Delfi, в ходе закупки передач для ПБК могли быть нарушены международные санкции, установленные в отношении российского олигарха Юрия Ковальчука.

В начале пресс-конференции журналистам раздали письмо Полиции безопасности (КаПо). ”В этом письме городу сообщается, что среди возможных партнеров города есть юридическое лицо, сотрудничество с которым может попадать под санкции со стороны ЕС”, — сказал Кылварт.

В это же время мэрия Таллинна разослала пресс-релиз, в котором сообщила, что обращается к Бюро данных по отмыванию денег с просьбой проверить утверждения КаПо:

Полиция безопасности оповестила горуправу о необходимости проверить и получить дополнительную информацию по поводу того, могут ли договорные партнеры города Таллинна и других действующих на территории Эстонии лиц быть связаны с лицом, в отношении которого применены санкции со стороны Европейского союза. Таллиннская городская канцелярия обращается в Бюро данных по отмыванию денег с просьбой выяснить, имеет ли договорный партнер города право оказывать услуги городу и другим действующим в Эстонии лицам.

”До тех пор, пока Бюро данных по отмыванию денег не даст свою оценку, мы, к сожалению, не имеем возможности завершить производство закупки русскоязычных телепрограмм на будущий год и заключить договоры на эфирное время передач в новом году. Деятельность Таллинна должна быть организована в соответствии с законами, однако на данный момент мы пока не понимаем, какие конкретно действия от нас ожидаются. Город обращается в Бюро данных по отмыванию денег, чтобы оно оценило поставленный Департаментом полиции безопасности вопрос относительно возможной связи договорного партнера города с санкциями ЕС, поскольку международный контроль применения санкций — задача Бюро по борьбе с отмыванием денег, а не местного самоуправления”, — подчеркнул мэр Михаил Кылварт.

По словам Кылварта, вторая волна коронавирусной инфекции наиболее сильно ударила именно по регионам с высокой долей русскоязычного населения — Ласнамяэ и Ида-Вирумаа.