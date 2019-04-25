25.04.2019, 13:48

КаПо объясняет Марту Хельме модель работы спецслужбы: прежде всего безопасность населения, но и сотрудничество с Европой

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Хелийз Немсицверидзе
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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KAPO aastaraamatu esitlus
KAPO aastaraamatu esitlusFoto: Madis Veltman

На прошлой неделе в Eesti Päevaleht вышло интервью с будущим министром внутренних дел Мартом Хельме, который выразил сомнение в работе Полиции безопасности (КаПо) и посчитал, что КаПо в своей работе выполняет политический заказ.

Журналист спросил у Марта Хельме о его ранее высказанном утверждении, что эстонские спецслужбы не подчиняются распоряжениям действующих в Эстонии институтов, а действуют в интересах Еврокомиссии.

"На самом деле я говорил, что они работают, исходя из объявленной Еврокомиссией единственно правильной идеологии, которой придерживаются как политической линии. […] Они не должны заниматься политикой, но мы видим, что всем догмам либеральной демократии нужно следовать и если им оппонировать, ты сразу диссидент. […] То, что происходит в Европе, попытки криминализировать враждебные высказывания, разделение людей на правильных и неправильных на основании политических предпочтений пугает, ужасает, с этим нельзя соглашаться. Это место, где я отношусь к нашим спецслужбам критически. Они, к сожалению, выполняют политический заказ", — сказал Хельме в интервью.

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Полиция безопасности не вмешивается в текущую политику, и в ответ на просьбу к ведомству прокомментировать утверждения Хельме сослались на различные законодательные акты и рамочные документы, из которых исходят задачи КаПо.

Пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп объяснил принципы, из которых исходит КаПо, следующим образом:

"Первоочередная цель деятельности Департамента полиции безопасности — в рамках своей компетенции снятие угроз безопасности Эстонской Республики и посредством этого обеспечение безопасности населения. Но в современном мире обеспечение надежной среды безопасности больше не ограничивается территорией одного государства. Принадлежность к единому пространству безопасности НАТО и Евросоюза обязывает Эстонию вносить вклад и в предотвращение всемирных угроз (например, терроризм, массовые беспорядки, киберпреступность, распространение оружия массового уничтожения). При этом свою роль играет Департамент полиции безопасности, который сотрудничает с учреждениями безопасности и правоохраны и международными организациями. Цель такой деятельности — защищать основные ценности, такие как демократия, права и свободы человека и правовое государство.

Более широкая задача Департамента полиции безопасности как правительственного учреждения Министерства внутренних дел — обеспечение внутренней безопасности государства при помощи сбора информации и использования средств предотвращения и расследование преступлений в установленном постановлением правительства Республики объеме".

В интервью EPL у Хельме также спросили, откуда он берет свое мнение, что КаПо вмешивается в политику. Хельме ответил: "Это провокационный вопрос. Почитайте в книгах, как спецслужбы работают во все времена. Как строят агентуру, как используют агентуру для достижения политических целей. Почитайте умные книги и тогда, используя дедуктивный метод, сможете сделать выводы о том, как у нас и в Европе в целом работают спецслужбы".

С литературой о работе спецслужбы советует ознакомиться и КаПо. "Книги, разумеется, стоит почитать. Работу и деятельность Полиции безопасности как учреждения безопасности мы представляем, например, в ежегодниках Полиции безопасности, уже с 1998 года", — ответил Пуусепп.

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Представитель КаПо также посоветовал ознакомиться со списком всемирно известных шпионов-разведчиков на их домашней странице, чтобы материал для чтения был более красочным.

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