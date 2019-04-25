КаПо объясняет Марту Хельме модель работы спецслужбы: прежде всего безопасность населения, но и сотрудничество с Европой

"Первоочередная цель деятельности Департамента полиции безопасности — в рамках своей компетенции снятие угроз безопасности Эстонской Республики и посредством этого обеспечение безопасности населения. Но в современном мире обеспечение надежной среды безопасности больше не ограничивается территорией одного государства. Принадлежность к единому пространству безопасности НАТО и Евросоюза обязывает Эстонию вносить вклад и в предотвращение всемирных угроз (например, терроризм, массовые беспорядки, киберпреступность, распространение оружия массового уничтожения). При этом свою роль играет Департамент полиции безопасности, который сотрудничает с учреждениями безопасности и правоохраны и международными организациями. Цель такой деятельности — защищать основные ценности, такие как демократия, права и свободы человека и правовое государство.
Более широкая задача Департамента полиции безопасности как правительственного учреждения Министерства внутренних дел — обеспечение внутренней безопасности государства при помощи сбора информации и использования средств предотвращения и расследование преступлений в установленном постановлением правительства Республики объеме".
В интервью EPL у Хельме также спросили, откуда он берет свое мнение, что КаПо вмешивается в политику. Хельме ответил: "Это провокационный вопрос. Почитайте в книгах, как спецслужбы работают во все времена. Как строят агентуру, как используют агентуру для достижения политических целей. Почитайте умные книги и тогда, используя дедуктивный метод, сможете сделать выводы о том, как у нас и в Европе в целом работают спецслужбы".
С литературой о работе спецслужбы советует ознакомиться и КаПо. "Книги, разумеется, стоит почитать. Работу и деятельность Полиции безопасности как учреждения безопасности мы представляем, например, в ежегодниках Полиции безопасности, уже с 1998 года", — ответил Пуусепп.
Представитель КаПо также посоветовал ознакомиться со списком всемирно известных шпионов-разведчиков на их домашней странице, чтобы материал для чтения был более красочным.