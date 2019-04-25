КаПо объясняет Марту Хельме модель работы спецслужбы: прежде всего безопасность населения, но и сотрудничество с Европой

Журналист спросил у Марта Хельме о его ранее высказанном утверждении, что эстонские спецслужбы не подчиняются распоряжениям действующих в Эстонии институтов, а действуют в интересах Еврокомиссии.

"На самом деле я говорил, что они работают, исходя из объявленной Еврокомиссией единственно правильной идеологии, которой придерживаются как политической линии. […] Они не должны заниматься политикой, но мы видим, что всем догмам либеральной демократии нужно следовать и если им оппонировать, ты сразу диссидент. […] То, что происходит в Европе, попытки криминализировать враждебные высказывания, разделение людей на правильных и неправильных на основании политических предпочтений пугает, ужасает, с этим нельзя соглашаться. Это место, где я отношусь к нашим спецслужбам критически. Они, к сожалению, выполняют политический заказ", — сказал Хельме в интервью.

Полиция безопасности не вмешивается в текущую политику, и в ответ на просьбу к ведомству прокомментировать утверждения Хельме сослались на различные законодательные акты и рамочные документы, из которых исходят задачи КаПо.

Пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп объяснил принципы, из которых исходит КаПо, следующим образом: