КаПо: эстонский джихадист Сазанаков погиб на Ближнем Востоке

"Так как речь идет о конфликтном регионе, то мы не можем поехать туда сами, чтобы найти его могилу, но мы можем утверждать с 99-процентной долей вероятности, что Сазанаков умер", — передает rus.err.ee слова Синисалу, добавив, что КаПо известно местонахождение могилы.

"Эстонские экстремисты радикализуются, как правило, под влиянием распространяемой в интернете пропаганды, и у них нет прямого контакта с террористическими организациями. Радикально настроенные личности в открытом киберпространстве по большей части малозаметны", — сообщается в ежегоднике.

Начиная с 2013 года КаПо выявила пару десятков связанных с Эстонией лиц (в том числе несовершеннолетних), которые находятся или находились в очагах Сирийского-Иракского конфликта и связаны с тамошними радикальными группировками.

"В их числе был и иностранный боец Абдуррахман Сазанаков с эстонскими корнями. Возвращение в Эстонию упомянутых лиц в настоящий момент маловероятно. В то же время не утих интерес местных радикалов к поездкам в конфликтный регион. В Эстонии транзитом побывали лица, которые уже связаны или могут быть связаны с радикальным исламизмом и террористическими организациями", сообщается в ежегоднике.