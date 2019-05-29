Капитан-эстонец задержанного в Калининграде рыболовного судна предстал в перед судом

Судно было препровождено в порт Калининграда, покидать его как теплоходу, так и капитану запрещено.

Помимо капитана на суде еще трое эстонских моряков. Им обвинения не предъявили, но покинуть теплоход они не могут до тех пор, пока на борт не прибыл сменный экипаж.

Как мы уже сообщали, российские власти задержали 10 мая в Балтийском море работающий под финским флагом теплоход Roxen, который подозревали в нарушении правил рыболовства.

По словам Райво Баума, руководителя судовладельческой фирмы Morobell, которой принадлежит судно, рыбаки вели легальный лов рыбы, но ввиду навигационной ошибки зашли в экономические воды РФ.

На борту в момент задержания находилось 7,5 тонн рыбы. Российские власти оценили ущерб в 49 миллионов рублей (675 000 евро).