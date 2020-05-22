Kantar Emor: во время чрезвычайного положения рейтинг реформистов обрушился

Если ранее рейтинг партии составлял около 30%, то сейчас упал до 24%.

Поддержка Центристской партии выросла до 22%, а EKRE — до 20% против соответственно 17% и 16% в начале года.

Суммарный рейтинг правительственной коалиции к концу весны вырос до 46%. Это самый высокий показатель за всю историю ее существования.

На четвертом месте — Eesti 200 с 14%, на пятом — социал-демократы с 12%.